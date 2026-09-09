Pozor na horké nápoje. Vědci je spojují s vyšším rizikem rakoviny jícnu
Káva má vonět, čaj zahřát a první doušek po ránu nastartovat den. Jenže když je nápoj tak horký, že pálí do rtů a jazyka, může tělu dávat víc než jen tepelný šok. Velká britská studie téměř milionu lidí naznačuje, že pravidelné pití nápojů nad 65 stupňů Celsia souvisí s vyšším rizikem rakoviny jícnu. Řešení přitom není žádná revoluce: nechat hrnek o pár minut déle stát.
První doušek kávy nebo čaje bývá pro mnoho lidí téměř posvátný. Jenže pokud je nápoj příliš horký, může být i tělu nebezpečný. Vědci z Oxfordské univerzity se podívali na data téměř jednoho milionu lidí a zjistili souvislost mezi pravidelným pitím velmi horkých nápojů a vyšším rizikem rakoviny jícnu. Za „velmi horké“ přitom považovali nápoje o teplotě 65 stupňů Celsia a více. Na studii publikovanou v odborném časopise International Journal of Cancer upozornila BBC.
Nad 65 stupňů už vědci zbystřili
Za „velmi horký“ označili výzkumníci nápoj o teplotě 65 stupňů Celsia a více. Lidé, kteří takto horký čaj nebo kávu pili pravidelně, měli podle studie přibližně trojnásobné riziko rakoviny jícnu ve srovnání s těmi, kteří dávali přednost teplým nápojům. Vyšší riziko se objevovalo také u lidí, kteří pili šest a více horkých nápojů denně.
Možným vysvětlením je opakované tepelné poškozování buněk, které vystýlají jícen. Velmi horká tekutina při cestě do žaludku přichází s touto tkání do přímého kontaktu a při častém opakování ji může dráždit či poškozovat.
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Rentosertib měl původně pomáhat lidem s vážným onemocněním plic. Když ale vědci začali podrobněji zkoumat, co se během léčby děje v těle pacientů, objevili něco, co zpozorní každého, kdo se jen trochu zajímá o longevity. Pacienti užívající preparát biologicky omládli, v jednu chvíli dokonce až o šest let. Zní to až příliš dobře? Než začnete hledat, kde se dá tento „zázračný lék“ koupit, je potřeba dodat několik poměrně zásadních „ale“.
„Je zapotřebí další výzkum, abychom přesně určili teploty nápojů spojené s tímto zvýšeným rizikem,“ upozornila vedoucí výzkumu Keren Papier.
Z konvice má čaj klidně přes 90 stupňů
Rozdíl mezi tím, co považujeme za „horké“, a hranicí sledovanou ve studii může být překvapivě velký. Voda právě po varu má kolem 100 stupňů Celsia a po nalití do šálku se teplota čaje či instantní kávy obvykle pohybuje kolem 90 až 95 stupňů. Přidání mléka sice nápoj ochladí, ani to ale nemusí znamenat, že se okamžitě dostane pod hranici 65 stupňů.
Nejjednodušší doporučení proto zní: několik minut počkat.
Cancer Research UK upozorňuje, že nelze stanovit jednu přesnou dobu, po kterou by měl každý nápoj chladnout. Praktickým vodítkem je podle organizace nepít jej ve chvíli, kdy je stále nepříjemně horký, ale počkat, až se dá pohodlně pít.
Jiný výzkum mezi 118 mladými dospělými ukázal, že většina lidí začínala kávu vnímat jako příliš horkou až při teplotě kolem 70 stupňů Celsia a výše.
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Riziko je malé, není důvod k panice
Trojnásobné zvýšení rizika zní na první pohled dramaticky. Vědci ale upozorňují, že jde o relativní nárůst a celková pravděpodobnost, že člověk tento typ rakoviny dostane, zůstává nízká. Jinými slovy: velmi horké nápoje mohou riziko zvýšit, neznamená to ale, že pravidelný piják horké kávy nebo čaje automaticky směřuje k onemocnění.
Výzkumníci odhadují, že pokud by lidé přestali pít velmi horké nápoje, bylo by možné předejít přibližně jednomu až dvěma z deseti případů tohoto typu rakoviny jícnu.
A ani tady nejsou horké nápoje hlavním strašákem. Cancer Research UK zdůrazňuje, že výrazně důležitější je nekouřit a omezit alkohol.
„Nejdůležitějšími způsoby, jak snížit riziko tohoto typu rakoviny, jsou nekouřit a omezit alkohol,“ zdůraznila Fiona Osgun z Cancer Research UK, která výzkum financovala.
Pointa je tedy poměrně prostá. Kávy ani čaje se vzdávat nemusíte. Stačí dát hrnku pár minut navíc.
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