Japonský expremiér Abe po ranním atentátu zemřel, podle lékařů vykrvácel

Bývalý japonský premiér Šinzó Abe, kterého dnes postřelil atentátník, zemřel. Informovaly o tom japonská státní televize NHK a agentura Kjódó, která se odvolává na zdroj z vládní Liberálnědemokratické strany (LDP). Útok již dříve odsoudil japonský premiér Fumio Kišida a mnoho světových politiků.

Abe byl přibližně v 11:30 místního času postřelen během politické kampaně v prefektuře Nara na západě Japonska. Místní hasičská stanice uvedla, že Abe byl zasažen na pravé straně krku a levé straně hrudníku, konkrétně levé klíční kosti. Politik krvácel a zkolaboval, byl převezen do nemocnice. Kišida na tiskové konferenci uvedl, že Abe je ve vážném zdravotním stavu. Média poté informovala, že expremiér zemřel.

„Je to barbarský čin uprostřed volební kampaně, která je základem demokracie, a je naprosto neodpustitelný,“ uvedl k atentátu Kišida.

Motiv muže podezřelého z činu není jasný. Podezřelý, kterého média označují jako bývalého člena námořních sil Tecuju Jamagamiho, nebyl podle televizizní stanice NHK s Abem spokojený a chtěl ho zabít. Agentura Kjódó s odvoláním na své policejní zdroje ale uvedla, že podezřelého k činu nevedla zášť vůči politickému přesvědčení bývalého premiéra. Jednačtyřicetiletý muž k útoku zřejmě použil podomácku vyrobenou zbraň.

Abe byl nejdéle sloužícím japonským premiérem. V čele vlády stál v letech 2006 až 2007 a od roku 2012 do září 2020, kdy odstoupil. O měsíc dříve ohlásil, že kvůli zdravotnímu stavu hodlá podat demisi.

Reakce světa

Čin odsoudilo mnoho světových politiků, včetně amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, australského premiéra Anthony Albanese či tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen.

„Jsem šokován odporným a zbabělým útokem na bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho. Důrazně odsuzuji jakýkoli druh násilí, zejména politicky nebo ideologicky motivovaný,“ uvedl v prohlášení český premiér Petr Fiala.

Britský premiér Boris Johnson a francouzský prezident Emmanuel Macron dříve prohlásili, že je útok hluboce šokoval. Moskva útok odsoudila a označila jej za otřesný čin a „teroristický akt“.

Profesor politologie na tokijské univerzitě Waseda Airo Hino uvedl, že taková střelba nemá v Japonsku obdoby. „Nikdy se nic podobného nestalo,“ řekl. Politické násilí je v Japonsku, zemi s přísnými předpisy o držení zbraní, vzácné. Téměř nulová tolerance podle odborníků přispívá k mimořádně nízkému počtu trestných činů se zbraní. Mezi několik málo výjimek patří brokovnice pro lov a sport. I v tomto případě musí budoucí majitelé absolvovat kurzy a složit písemné i praktické zkoušky či psychologické vyšetření, uvedl list The Guardian.