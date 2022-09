Izraelský premiér šokoval. Je pro zřízení samostatné Palestiny

Na právě probíhajícím zasedání Valného shromáždění OSN se vedle Ruska řeší i další globální konflikty. Izraelsko-palestinský spor dostal nový impuls k řešení - překvapivě právě ze strany Izraele. Má šanci na úspěch, nebo jde jen o předvolební rétoriku?

Izraelský premiér Jair Lapid dnes vyzval k dvoustátnímu řešení desetiletí trvajícího konfliktu Izraele s Palestinci, tedy k vytvoření samostatné Palestiny. Zopakoval také, že Izrael udělá „cokoli“, aby zabránil Íránu ve vývoji jaderné bomby. Lapid se tak podle agentury Reuters vyjádřil v projevu na všeobecné rozpravě 77. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

„Dohoda s Palestinci, založená na dvou státech pro dva národy, je správná pro bezpečnost Izraele, pro izraelskou ekonomiku a pro budoucnost našich dětí,“ řekl Lapid. Dodal, že jakákoli dohoda bude podmíněna mírovým palestinským státem, který nebude ohrožovat Izrael.

Mazaný tah před volbami?

Lapidovo vyjádření o dvoustátním uspořádání odráželo srpnové prohlášení amerického prezidenta Joea Bidena, který se přihlásil k tomu, že dlouholetý konflikt ukončí vytvoření samostatné Palestiny.

Lapid se k řešení desetiletí trvajícího konfliktu vyjádřil necelých šest týdnů před volbami, které se budou v Izraeli konat 1. listopadu a které by mohly vrátit k moci bývalého pravicového premiéra Benjamina Netanjahua, dlouholetého odpůrce dvoustátního uspořádání.

Izrael obsadil východní Jeruzalém, Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy - oblasti, na kterých Palestinci usilují o vytvoření nezávislého státu - při válce v roce 1967. Izrael stáhl své vojáky a osadníky z Pásma Gazy v roce 2005, avšak stále udržuje území pod blokádou s odvoláním na obavy o bezpečnost. Rozhovory zprostředkované Spojenými státy, jejichž cílem bylo vytvoření palestinského státu na území okupovaném Izraelem, zkrachovaly v roce 2014.

Lapid: Skutečnou hrozbou je Írán

Lapid ve svém projevu opět odsoudil Írán a vyjádřil odhodlání Izraele zabránit svému dlouholetému nepříteli v získání jaderné zbraně. „Jediný způsob, jak zabránit Íránu získat jadernou zbraň, je ukázat věrohodnou vojenskou hrozbu,“ řekl. „Máme schopnosti a nebojíme se je použít,“ dodal.

Izrael, o němž se všeobecně soudí, že má jediné jaderné zbraně na Blízkém východě, považuje Írán za existenční hrozbu. Teherán popírá, že by se snažil vyvinout jadernou zbraň.

Lapid také v projevu ocenil úsilí blízkovýchodních zemí o normalizaci vztahů a spolupráci s Izraelem. Vyzval muslimské země od Indonésie po Saúdskou Arábii, aby s ním uzavřely mír.

