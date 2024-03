Izrael se v Pásmu Gazy genocidy nedopustil, zní ze Spojených států

Spojené státy se nedomnívají, že se Izrael dopustil genocidy během bojů v Pásmu Gazy. Agentuře AFP to řekl nejmenovaný představitel americké administrativy. Reagoval tak na zprávu, kterou oficiálně představí zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území Francesca Albaneseová. Podle ní izraelská ofenziva v Pásmu Gazy svým rozsahem a provedením nese znaky genocidy.

Spojené státy podle představitele „nemají žádný důvod věřit, že se Izrael dopustil činů genocidy v Pásmu Gazy“. „Opakujeme náš dlouhodobý odmítavý postoj vůči mandátu této zvláštní zpravodajky, která má zaujatý postoj proti Izraeli,“ dodal představitel.

USA patří mezi nejbližší spojence Izraele. Washington však v poslední době kritizuje některé plány vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, například pozemní ofenzivu v Rafáhu.

Zvláštní zpravodajka Albaneseová dnes Radě OSN pro lidská práva předloží zprávu o situaci v Pásmu Gazy. Podle ní existují důvody se domnívat, že na Palestincích v Pásmu Gazy „byly spáchány činy genocidy“, které připomínají „etnické čistky“.

Albaneseová zmínila mimo jiné umírání civilistů, kteří se na výzvu Izraele evakuovali před boji na jih Pásma Gazy, a vyjádření některých vysokých izraelských představitelů, kteří navrhli vystěhovat Palestince z Pásma Gazy a nastěhovat tam židovské osadníky. Z toho se podle zpravodajky dá usuzovat, že Izrael záměrně používá „genocidní nástroje k dosažení etnických čistek“.

„Genocidní činy byly schváleny a provedeny po prohlášení o genocidním záměru vysokými vojenskými a vládními úředníky,“ tvrdí zpráva, kterou již odmítl Izrael.

Izrael čelí obvinění z genocidy u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) kvůli podání Jihoafrické republiky. Tribunál koncem ledna vyzval izraelskou vládu, aby přijala kroky, které v Pásmu Gazy zlepší humanitární situaci a zabrání genocidě. O tom, zda se Izrael v Pásmu Gazy genocidy dopouští, či ne, haagský soud zatím nerozhodoval.

Izrael zahájil masivní bombardování Pásma Gazy a posléze i pozemní operaci v odvetě za teroristický útok Hamásu, jehož ozbrojenci 7. října v Izraeli povraždili téměř 1200 lidí a na 250 osob unesli do Gazy. Izraelská ofenziva si podle úřadů spravovaných Hamásem vyžádala už přes 32 tisíc obětí z řad Palestinců. Tento údaj zahrnuje i bojovníky Hamásu, většina z obětí jsou ale ženy a děti. Mezinárodní organizace upozorňují i na velmi špatné humanitární podmínky a na nebezpečí, že na severu Pásma Gazy vypukne hladomor.