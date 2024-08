Harrisová boduje. V průzkumu stáhla náskok Trumpa v oblasti ekonomiky

Kamale Harrisové se podařilo výrazně stáhnout náskok Donalda Trumpa, pokud jde o její vnímanou schopnost poradit si ekonomikou a zaměstnaností, ukazuje nový průzkum veřejného mínění agentury Ipsos. Zatímco ještě v červenci demokratická kandidátka na prezidentku na svého republikánského soupeře ztrácela jedenáct procentních bodů, nyní byl poměr 40 ku 43 procentům v její neprospěch, uvedla agentura Reuters.

Reklama

Průzkum z 23. až 25. srpna také ukázal, že se devětapadesátileté viceprezidentce a bývalé státní zástupkyni daří i v oblasti kriminality a korupce. Její přístup by upřednostnilo 40 procent dotázaných, což je stejné procento jako u Trumpa. Osmasedmdesátiletý exprezident v této oblasti ale ještě v červenci vedl o pět procentních bodů.

V oblasti imigrace 45 procent Američanů preferuje politiku Trumpa, zatímco 37 procent přístup Harrisové. V boji proti extremismu jsou zase lidé spíše pro Harrisovou, a to v poměru 42 ku 36 procentům.

Ekonomika vede

Za nejdůležitější téma listopadových voleb 26 procent dotazovaných označilo právě ekonomiku, 22 procent politický extremismus a 13 procent imigraci.

Lavrov: Zahráváte si s ohněm, třetí světová válka by se neomezila jen na Evropu Politika Západ si zahrává s ohněm, když uvažuje o tom, že by Ukrajině povolil použít zbraně, které od něj získala, k útokům v hloubi ruského území, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Spojené státy podle agentury Reuters varoval, že třetí světová válka by se neomezila na Evropu. ČTK Přečíst článek

Reklama

Z obou kandidátů je o něco lépe vnímána Harrisová, kterou pozitivně vidí 47 procent dotázaných, zatímco Trumpa 39 procent. Negativně oba vnímá nadpoloviční většina Američanů - v případě Trumpa je to 59 procent a u Harrisové 52 procent.

Jak připomíná Reuters, Harrisové se v aktuálních průzkumech podařilo smazat ztrátu, kterou na Trumpa měl v době své kandidatury prezident Joe Biden. Například v průzkumu agentury Ipsos z konce července vedla o jeden procentní bod - 43 ku 42. Není ale zatím jasné, jak se v přízni voličů projeví fakt, že nezávislý kandidát Robert F. Kennedy mladší, který měl v průzkumech podporu několika procent Američanů, v pátek pozastavil kampaň a vyjádřil podporu Trumpovi.