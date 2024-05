Fico zůstává na jednotce intenzivní péče. Jeho stav je nadále vážný

Robert Fico podstoupil CT vyšetření a lékaři odstranili tkáň odumřelou v důsledku střelného poranění. Na briefingu to oznámila Miriam Lapuníková, šéfka nemocnice v Banské Bystrici, kde byl slovenský premiér po středečním atentátu hospitalizován. Dodala, že pacient je při vědomí a jeho stav je stabilizovaný, ale nadále vážný.

Reklama

Fico zůstává na jednotce intenzivní péče, uvedla Lapuníková. Zároveň sdělila, že nemocnice bude informace o jeho zdravotním stavu zveřejňovat každý den na sociálních sítích. Každé ráno se bude scházet lékařský tým, který rozhodne o dalším postupu. Podle Lapuníkové v tomto okamžiku nelze říci, zda bude zapotřebí další operace.

Briefingu se zúčastnil i vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák, podle něhož potrvá několik dnů, než bude jasné, jak se Ficův stav vyvíjí a zda bude možný jeho převoz.

Dnešní zákrok podle Kaliňáka umožní přiblížit se k lepší prognóze. „Je při vědomí, může mluvit,“ řekl o premiérově stavu. „Mám lepší náladu, protože vidím pokrok,“ dodal ministr. Upozornil však, že první čtyři dny jsou po střelném zranění nejnáročnější.

Slovensko dostalo vícero nabídek z jiných zemí na převoz Fica. Všichni včetně předsedy vlády máme naprostou důvěru ke kapacitám banskobystrické nemocnice, řekl v této souvislosti slovenský vicepremiér.

Na Fica ve středu v Handlové, kde byla vláda na výjezdním zasedání, střílel 71letý muž a způsobil mu vícečetná poranění. Policie atentátníka zadržela a obvinila z pokusu o vraždu, hrozí mu až doživotí.

Apel na média i veřejnost

Úřad slovenské vlády v dnešním prohlášení kromě stručné informace o Ficovi vybídl média, politiky a veřejnost, aby vycházeli z oficiálních informací a ověřovali fakta. Tvrdil, že média po čtvrteční tiskové konferenci členů vlády a zástupců bezpečnostních složek zveřejnila nesprávné informace. Nesprávná či lživá stanoviska a postoje podle úřadu vlády nepřispívají k uklidnění situace v zemi. Média úřad také vyzval k omezení diskuse na webových stránkách a sociálních sítích; vícero slovenských zpravodajských portálů už k článkům o Ficovi a o atentátu diskusi čtenářů neumožňují.

Za mír nyní musí Maďarsko bojovat samo, posteskl si Orbán po atentátu na Fica Politika Po útoku na slovenského premiéra Roberta Fica musí Maďarsko bojovat za mír samo, prohlásil konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán. Jeho vláda jako jedna z mála v Evropské unii udržuje dobré vztahy s Moskvou navzdory ruské invazi na Ukrajinu, odmítá Ukrajinu vojensky podporovat a kritizuje protiruské sankce Evropské unie. ČTK Přečíst článek