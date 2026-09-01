Falklandy znovu ve hře. Trump nevyloučil změnu postoje USA
Donald Trump nevyloučil, že Spojené státy přehodnotí svůj dosavadní neutrální postoj ke sporu o Falklandské ostrovy mezi Británií a Argentinou. Možný obrat by zároveň mohl posloužit jako další nástroj tlaku na Londýn, zatímco argentinský prezident Javier Milei, Trumpův blízký spojenec, na ostrovy dál uplatňuje nárok.
Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj USA k Falklandským ostrovům. Napsala to agentura AFP. Falklandy neboli Malvíny jsou souostroví v Atlantiku, které dnes patří pod britskou správu, ale činí si na ně nárok také Argentina, jejíž prezident Javier Milei je Trumpův blízký spojenec.
Spojené státy dosud – stejně jako většina západních zemí – uznávají, že Británie tyto ostrovy de facto spravuje, ale k otázce suverenity v užším smyslu se nevyjadřují.
„Všechny postoje neustále přehodnocuji. Tento je jen jeden z mnoha,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně, když byl dotázán na suverenitu ostrovů.
Jaderný reaktor společnosti TerraPower, kterou založil podnikatel a filantrop Bill Gates, už „vyrůstá“ v americkém Wyomingu a nejspíš se stane jedním z nejpokročilejších na světě. Gatesovy vize nabývají reálných rozměrů – rodí se reaktor Natrium s úložištěm, které ideálně pasují do éry obnovitelných zdrojů. Zlomovým bodem se stal letošní srpen, kdy se v projektu Natrium silně „zaháčkovala“ skupina Hyundai. Americký jaderný boom spolupráci s Korejci nutně potřebuje.
Bill Gates buduje moderní jaderný reaktor pro éru obnovitelných zdrojů. A ví, že bez Korejců to nejde
Zprávy z firem
Jaderný reaktor společnosti TerraPower, kterou založil podnikatel a filantrop Bill Gates, už „vyrůstá“ v americkém Wyomingu a nejspíš se stane jedním z nejpokročilejších na světě. Gatesovy vize nabývají reálných rozměrů – rodí se reaktor Natrium s úložištěm, které ideálně pasují do éry obnovitelných zdrojů. Zlomovým bodem se stal letošní srpen, kdy se v projektu Natrium silně „zaháčkovala“ skupina Hyundai. Americký jaderný boom spolupráci s Korejci nutně potřebuje.
Možný posun v postoji USA patřil podle agentury Reuters mezi řadu variant, které Pentagon letos zvažoval s cílem vyvinout tlak na spojence z NATO, o nichž se domnívá, že nepodpořili vojenské operace USA ve válce s Íránem zahájené na konci února. Britský deník The Telegraph také nedávno uvedl, že Washington vyhrožuje přehodnocením svého postoje a jasným odmítnutím uznání britské suverenity, pokud Londýn nezvýší své vojenské výdaje.
Souostroví Falklandy leží asi 545 kilometrů východně od jihoargentinského pobřeží. V roce 1982 bylo dějištěm války mezi Argentinou a Británií, při níž za 74 dní zemřelo 649 Argentinců a 255 Britů. Argentina od své porážky nadále uplatňuje nárok na svrchovanost nad těmito ostrovy.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…