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newstream.cz Politika Falklandy znovu ve hře. Trump nevyloučil změnu postoje USA

Falklandy znovu ve hře. Trump nevyloučil změnu postoje USA

Falklandy znovu ve hře. Trump nevyloučil změnu postoje USA
ČTK
ČTK
ČTK
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Donald Trump nevyloučil, že Spojené státy přehodnotí svůj dosavadní neutrální postoj ke sporu o Falklandské ostrovy mezi Británií a Argentinou. Možný obrat by zároveň mohl posloužit jako další nástroj tlaku na Londýn, zatímco argentinský prezident Javier Milei, Trumpův blízký spojenec, na ostrovy dál uplatňuje nárok.

Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj USA k Falklandským ostrovům. Napsala to agentura AFP. Falklandy neboli Malvíny jsou souostroví v Atlantiku, které dnes patří pod britskou správu, ale činí si na ně nárok také Argentina, jejíž prezident Javier Milei je Trumpův blízký spojenec.

Spojené státy dosud – stejně jako většina západních zemí – uznávají, že Británie tyto ostrovy de facto spravuje, ale k otázce suverenity v užším smyslu se nevyjadřují.

„Všechny postoje neustále přehodnocuji. Tento je jen jeden z mnoha,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně, když byl dotázán na suverenitu ostrovů.

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Možný posun v postoji USA patřil podle agentury Reuters mezi řadu variant, které Pentagon letos zvažoval s cílem vyvinout tlak na spojence z NATO, o nichž se domnívá, že nepodpořili vojenské operace USA ve válce s Íránem zahájené na konci února. Britský deník The Telegraph také nedávno uvedl, že Washington vyhrožuje přehodnocením svého postoje a jasným odmítnutím uznání britské suverenity, pokud Londýn nezvýší své vojenské výdaje.

Souostroví Falklandy leží asi 545 kilometrů východně od jihoargentinského pobřeží. V roce 1982 bylo dějištěm války mezi Argentinou a Británií, při níž za 74 dní zemřelo 649 Argentinců a 255 Britů. Argentina od své porážky nadále uplatňuje nárok na svrchovanost nad těmito ostrovy.

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