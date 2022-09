Evropský soud zamítl žalobu Agrofertu kvůli utajování dokumentů

Tribunál Evropské unie zamítl žalobu holdingu Agrofert na Evropský parlament. Firma se žalobou chtěla domoci přístupu k dokumentům, které se týkají rezoluce o střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše. Agrofert rozhodnutí soudu nemá zatím k dispozici, vyjádří se až po jeho obdržení, sdělil mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Agrofert požadoval poskytnutí závěrečné auditní zprávy Evropské komise a dopisu, který kvůli střetu zájmů poslala Babišovi. Soud dospěl k závěru, že EP řádně odůvodnil utajení dopisu a že část zprávy už zveřejnila samotná komise.

Spor se týkal dokumentů, které předloni vedly europoslance ke schválení rezoluce kritizující Babišův střet zájmů. České orgány také rezoluce vyzývala k ochraně evropského rozpočtu. Firma tvrdila, že jejich zpřístupnění je ve veřejném zájmu, což ale parlament odmítl.

Soudci v Lucemburku v dnešním rozhodnutí dospěli k závěru, že část auditní zprávy už zveřejnila komise, a firma tedy nemá důvod žádat o její poskytnutí parlament. Nic na tom nemění ani fakt, že komise nezveřejnila úplnou zprávu, neboť podle soudu by Agrofert stejně neměl nárok na zpřístupnění neveřejné části.

V případě dopisu pak podle soudců EP dostatečně zdůvodnil, proč by jeho zpřístupnění mohlo "ohrozit cíl auditního šetření, a to tím spíše, že vzhledem k přímému zapojení českého předsedy vlády bylo vždy důležité respektovat důvěrnost dialogu mezi ním a komisí".

Audit komise dospěl k závěru, že Babiš měl jako český premiér rozhodující vliv na Agrofert, i když jej vložil do svěřenských fondů. Babiš nesouhlasil a tvrdil, že vyhověl českým zákonům.

Europoslanci měli s Babišem za jeho působení v čele české vlády dlouhodobé spory. Ve svých usneseních jej vyzývali, ať se vzdá vlivu na Agrofert, nebo odstoupí z vládní funkce. Premiér to odmítal a europoslance obviňoval ze zaujatosti kvůli jejich politické příslušnosti.