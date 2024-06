Eurovolby v Česku vyhrálo ANO, v parlamentu zasedne i Turek

České volby do Evropského parlamentu opět vyhrálo opoziční hnutí ANO, bude mít sedm europoslanců, o jednoho více než dosud.

Lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš označil výsledek voleb za velké zadostiučinění. Novinářům řekl, že zástupci hnutí v pondělí poletí do Bruselu. Jednat chtějí o členství ve výborech či frakci. Hnutí mělo dosud šest z celkem 21 mandátů, nyní jich bude mít sedm.

Druhá skončila koalice vládních stran Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která bude mít šest křesel, o dva mandáty tyto strany přišly. Výsledky oznámil Český statistický úřad.

„Dosáhli jsme slušného výsledku. Nejsme ani nadšeni, ani zklamáni. Šest mandátů bylo minimální hranicí pro úspěch v těchto volbách,“ řekl k výsledkům eurovoleb premiér Petr Fiala (ODS). „Snili jsme o prvním místě, ale bereme s pokorou i to druhé,“ uvedl lídr kandidátky do eurovoleb Alexandr Vondra (ODS).

Třetí příčku obsadila koalice hnutí Přísaha se stranou Motoristé sobě, která při první účasti v eurovolbách získala dva mandáty. Stejný počet europoslanců bude mít koalice Stačilo! v čele s KSČM a koalice vládních Starostů, kteří si o jedno křeslo polepšili v porovnání s minulými eurovolbami v roce 2019.

Pohoršili si vládní Piráti, kteří budou mít místo dosavadních tří pouze jednoho evropského poslance. Ze druhého místa funkci obhájila Markéta Gregorová. Naopak dosavadní europoslanci Marcel Kolaja a Mikuláš Peksa se do EP nedostali.

Podobně dopadla koalice opozičního hnutí SPD s neparlamentní Trikolorou, která bude mít rovněž jen jednoho europoslance. SPD obhajovala dva mandáty.

Rekordní volební účast

K letošním volbám do Evropského parlamentu přišlo v Česku 36,45 procenta oprávněných voličů. Je to nejvyšší účast od vstupu České republiky do Evropské unie. Před pěti lety hlasovalo 28,72 procenta. Výsledky voleb dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Ve všech českých krajích byla letos volební účast vyšší než 30 procent. Nejvíc oprávněných voličů přišlo v Praze, a to 42,58 procenta. V žádném jiném kraji se účast nad 40 procent nedostala.

