CzechInvest vypíše soutěž na zpracovatele dopadové studie gigafactory u Plzně

Státní agentura CzechInvest vyhlásí v řádu dnů veřejnou zakázku na zpracovatele studie dopadů uvažované stavby továrny na výrobu baterií do elektromobilů, tzv. gigafactory koncernu Volkswagen v místě záložního armádního letiště Plzeň-Líně.

Studie má vyhodnotit veškeré dopady případné stavby za 120 miliard korun na obyvatele, dopravu, životní prostředí, nároky na infrastrukturu, bydlení i prostupnost území 280hektarového Strategického podnikatelského parku Líně (SPP). Zadání studie CzechInvest detailně probral s Plzeňským krajem, městem Plzní a okolními obcemi, řekl v úterý v Dobřanech na veřejném slyšení David Petr z CzechInvestu. Setkání bylo součástí informační kampaně, kterou v těchto dnech zahájily ministerstvo průmyslu spolu s CzechInvestem.

Líně nebo jinde?

Vláda považuje investici VW za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu. VW se má podle Michala Kadery ze Škody Auto do několika měsíců vyjádřit, zda zvolí Líně, Polsko, Slovensko či Maďarsko. Stavět by firma chtěla začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027 až 2028 se sedmiletým náběhem na plnou výrobu.

Vláda loni v červenci stanovila klíčové stavby v lokalitě, které by bez gigafactory nevznikly, a je připravena dát na ně devět miliard korun. Podle Petra bude do dvou měsíců připravená aktualizace nákladů a výnosů investice do SPP pro stát, která bude zveřejněná. V samotné gigafactory má pracovat podle Kadery 3300 zaměstnanců, v celém SPP do 5000 lidí.

Soutěž na zpracovatele dopadové studie bude podle Petra vyhlášená na přelomu dubna a května. „Její první výsledky chceme mít na podzim. Počítáme pak i s tím, že při odevzdání dokumentace EIA (vlivu stavby SPP na životní prostředí) na jaře 2024 mohou z procesu EIA vypadnout další požadavky na kompenzace, a potom ta studie bude ještě aktualizovaná, aby byl ještě podchycen a vyhodnocen veškerý dopad záměru,“ řekl Petr. EIA bude posuzovat SPP se všemi souvisejícími infrastrukturními stavbami včetně gigafactory podle teď známých parametrů její výroby.

Hlas obcí má váhu

Starostové okolních obcí v úterý kvitovali, že od loňského října se výrazně zlepšila komunikace se státem. Zároveň ale neskrývali obavy z obřího projektu, protože zatím nic není na papíře. Zástupci státu slíbili, že bez dohody s obcemi nebude smlouva s VW podepsána.

Proti stavbě protestuje několik občanských spolků, piloti a aviatické kluby i některé okolní obce. Nesouhlasí s ní ani vedení města Plzně. Zástupci státu i Škody Auto slíbili, že veřejná slyšení budou pokračovat ve všech okolních obcích a chtějí je pořádat i v dalších letech. „Teď je to představení základního konceptu, ale proces přípravy trvá roky, a tak se budou v následujících měsících a letech participativní setkání opakovat a budeme tam představovat a konzultovat dílčí výstupy ze studií,“ dodal Petr. Podle něj byly dosud do přípravy SPP investovány nižší desítky milionů korun.