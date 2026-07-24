Čína vrací úder Evropě. Rheinmetallu a dalším firmám zastavila dodávky citlivého zboží
Čína rozšířila svůj exportní sankční seznam o dalších 14 evropských subjektů. Firmám včetně německého zbrojního koncernu Rheinmetall nebo polské technologické společnosti Vigo Photonics s okamžitou platností zakázala dodávat zboží a technologie dvojího užití. Peking tak reaguje na nejnovější sankce Evropské unie proti Rusku, které zasáhly také čínské a hongkongské podniky.
Čína dál vyostřuje obchodní spor s Evropskou unií. Na seznam subjektů, pro něž platí omezení vývozu citlivého zboží, nově zařadila 14 evropských firem a organizací. Oznámilo to čínské ministerstvo obchodu.
Na sankčním seznamu se objevil například německý zbrojní a strojírenský koncern Rheinmetall, polský výrobce infračervených detektorů Vigo Photonics nebo italská společnost Lafert Group, která vyrábí elektromotory a pohonné systémy.
Čínští dodavatelé těmto subjektům nesmějí vyvážet takzvané zboží dvojího užití, tedy výrobky, materiály, software a technologie využitelné pro civilní i vojenské účely. Omezení začalo platit okamžitě.
Peking reaguje na sankce proti čínským firmám
Čínská vláda krok otevřeně zdůvodnila sankční politikou Evropské unie. Členské státy ve čtvrtek podpořily už 21. balíček opatření namířených proti Rusku kvůli jeho válce proti Ukrajině.
Jeho součástí jsou také postihy vůči podnikům ze třetích zemí, které podle evropských představitelů pomáhají Moskvě obcházet obchodní omezení nebo zásobují ruský vojensko-průmyslový komplex. Nejnovější opatření zasáhla 14 společností z pevninské Číny a Hongkongu.
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„V zájmu zachování národní bezpečnosti a národních zájmů a v reakci na nepřátelské kroky EU se Čína rozhodla zařadit 14 evropských subjektů na svůj seznam pro kontrolu vývozu,“ uvedlo čínské ministerstvo obchodu podle agentury AFP.
Peking dlouhodobě odmítá tvrzení, že by podporoval ruské válečné úsilí. Evropskou unii současně vyzývá, aby čínské společnosti do protiruských sankcí nezahrnovala.
Ve hře jsou technologie, kovy i součástky
Pojem zboží dvojího užití zahrnuje širokou škálu produktů – od elektroniky, senzorů a obráběcích zařízení přes speciální materiály až po software a některé druhy chemikálií. Omezení proto mohou evropským firmám zkomplikovat přístup k dílům či surovinám důležitým pro zbrojní, leteckou a technologickou výrobu.
Čína má navíc významné postavení ve zpracování kovů vzácných zemin, které se používají například při výrobě čipů, dronů, radarových systémů, elektromotorů nebo moderní vojenské techniky. Konkrétní dopad zákazu však bude záviset na tom, jaké dodavatelské vazby mají jednotlivé evropské společnosti na čínské výrobce.
Podle dřívějšího výkladu čínských úřadů se zákaz může vztahovat nejen na přímý vývoz z Číny, ale také na předávání čínského zboží dvojího užití prostřednictvím zahraničních organizací a jednotlivců.
Sankční spirála mezi EU a Čínou se roztáčí
Nejde o první podobné opatření Pekingu vůči evropským firmám. Už v dubnu Čína omezila vývoz zboží dvojího užití sedmi evropským subjektům, které obvinila z účasti na dodávkách zbraní Tchaj-wanu nebo ze spolupráce s tamními institucemi. Tehdejší seznam zahrnoval také několik českých organizací.
Nové čínské protiopatření přichází krátce poté, co Evropská unie přijala dosud nejrozsáhlejší protiruský sankční balíček za poslední čtyři roky. Obsahuje 218 nových zápisů na sankční seznam a vedle vojenského průmyslu míří také na ruské banky, kryptoměnové platformy, obchodníky s ropou a takzvanou stínovou flotilu. Dalších 51 podniků čelí zpřísněným omezením vývozu zboží a technologií dvojího užití. Reuters
Vzájemná sankční výměna tak dál komplikuje hospodářské vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. Brusel se snaží omezit přístup Ruska k zahraničním technologiím, zatímco Peking dává najevo, že zásahy proti čínským podnikům bude oplácet opatřeními vůči evropským firmám.
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