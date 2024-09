Češi začali volit. Hlasuje se i v záplavami zasažených obcích

V Česku vyjma Prahy začaly ve 14:00 volby krajských zastupitelů. Celkové vítězství v nich obhajuje opoziční hnutí ANO. V některých oblastech včetně části hlavního města voliči vybírají také třetinu senátorů. Ve volbách do horní parlamentní komory o nejvíce znovuzvolení svých kandidátů usiluje vládní ODS.

Hlasovat se bude i v několika desítkách obcí zejména na severu Moravy a ve Slezsku, které byly o minulém víkendu zatopeny. V pěti z nich, které volby nezvládnou vlastními silami, zajistí hlasování ministerstvo vnitra. Dvě desítky zaplavených obcí zorganizují volby vlastními silami, byť s komplikacemi, například se změnou volební místnosti. Kvůli problémům by se mohlo podle Českého statistického úřadu zpozdit zveřejnění celkových výsledků voleb, které bývají známy v noci na neděli.

Mezi dnešní voliče budou tradičně patřit prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala (ODS) nebo jeho předchůdce a předseda ANO Andrej Babiš.

Mimopražští voliči, jichž je zhruba 7,3 milionu, si budou moci krajské zastupitele vybírat do dnešních 22:00. Po noční přestávce budou volební místnosti otevřeny v sobotu od 08:00 do 14:00. Pražané si zastupitelstvo hlavního města, které plní roli krajského parlamentu, budou vybírat až za dva roky při komunálních volbách. Senátní volby se týkaly před šesti lety ve 27 obvodech, kde se bude hlasovat i nyní, zhruba 2,7 milionu voličů.

O místa 675 krajských zastupitelů usiluje podle volebního webu 8269 kandidátů. Na jedno místo v každém z regionálních parlamentů tak připadá zhruba 12 uchazečů. V bitvě o Senát je 169 registrovaných adeptů, tedy zhruba šest kandidátů na jedno z 27 obsazovaných křesel v horní komoře. Výsledky voleb by měla tradičně počátkem příštího týdne projednat Státní volební komise s tím, že přinejmenším výsledky krajských voleb budou následně oficiálně vyhlášeny ve Sbírce zákonů.

