David Ondráčka: Za kulisy krajských voleb. Přes kraje teče hodně peněz aneb jak politické zájmy ovlivňují život v regionech

Krajské volby tento víkend opět ukáží, jak úsměvně málo se v Praze a celostátních médiích ví o skutečných zájmech a osobních i mocenských vazbách v regionech. Jak povrchně o nich referujeme jen přes osoby lídrů, ale hejtman kraj sám neřídí, reálně je jen jedním z radních. Kraje jsou dnes především vlivné dotační struktury a to definuje zájmy, o které se na nich hraje. Kolem toho se pochopitelně točí i krajské volby a následné sestavování vládních koalic, řízení klíčových krajských holdingů a příspěvkovek, tak funguje i sponzoring kandidátů.

Kraje vznikly před lety dost nedůstojným politickým handlem (z původního návrhu 8-10 jich máme 14, včetně Prahy), ale za těch 20 let už mají místo v politickém a administrativním systému upevněné. Kraje jsou dnes jakési dotační průtokové ohřívače a každý praktický starosta dobře ví, že je lepší prosazovat zájem svého města nebo obce, když na tom kraji přímo sedí, než aby žmoulal čepici před úřadem a smutně chodil na kraj o dotace prosit.

Přes kraje teče hodně peněz a o ty jde v politice až v první řadě. Proto jsou kraje důležité pro politické strany a ty chtějí získat mandáty (mimochodem za každý má strana státní příspěvek 250 tisíc korun ročně). Co o regionální politice a skutečných vazbách a zájmech vlastně víme? A kdo se tam za zády lídrů z plakátů reálně dostane a jak kompetentní bude k řízení školství, zdravotnictví nebo regionální dopravy? Jaké zájmy tito lidé vlastně mají?

Krajská politika veřejnost nezajímá

Krajská politika je pro většinu lidí nezajímavá a slouží spíše jako platforma pro organizované zájmové skupiny, hospodářské komory, místní podnikatele, univerzity, statky obcí a další vlivové organizace, které zde prosazují své zájmy. Ruku na srdce, znáte někoho z krajských radních ve vašem kraji, aspoň jednoho? Možná vám je povědomé jméno hejtmana, pokud je v úřadu několik volebních období, protože se objevuje v krajských listech, které dostáváte do schránky spolu s jeho fotografií. Lidé se o krajské záležitosti většinou nezajímají a jednání krajského zastupitelstva nenavštěvují, anebo výjimečně, když jde o nějaký kontroverzní bod, ale to se stává zřídka.

Komické referování celostátních médií o krajích

Volby o víkendu nějak proběhnou, i v těch zatopených oblastech, kde mají lidi úplně jiné starosti a moc jich asi volit nepřijde. A v sobotu odpoledne nám bude na ČT24 Marcela Augustová předčítat grafy s výsledky a do toho nějaký politolog a novinář zhodnotí, jestli to je pro vládu a opozici dobrý, nebo špatný výsledek a který hejtman získal víc, než se čekalo. Budeme vědět, že kandiduje Čunek, Kuba nebo Půta, ale co za lidi jsme reálně zvolili do zastupitelstev krajů a potenciálně rad na hejtmanství, se nedozvíme skoro vůbec.

Média v Praze popisují krajskou úroveń zoufale povrchně a karikovaně jen přes osoby lídrů. Ale kdo jsou ti lidi, kteří tam budou sedět a mít vliv. Hejtman kraj neřídí, je jen jedním z radních, tak to je. Jak jsou ti lidé kompetentní k řízení dopravy, zdravotnictví, školství, sociálních věcí. Máme informace o jejich místních vazbách, kdo za kým stoji, kdo je napojený na koho, o to přece jde, to je podstatné. A o co jde jejich městům a obcím, kde jdou starostové a radní. Často to znamená úplně jiné zájmové koalice, které nejsou stejné jako jejich politické trička. Ty si mnohde účelově nasazují jen kvůli těm krajským volbám, kde to jinak nejde a musíte být na nějaké kandidátce napsaný.

Reálně mají volby dvě kola

A samozřejmě tyto volby mají i své druhé kolo, kdy jde o sestavování koalic, a vítěz nemusí nutně všude vládnout. Mnohde je už teď dávno domluveno, jak to polepí dohromady, opět hrají vliv místní vlivy a osobní lásky a nelásky. A také zájmy místních sponzorů, kteří na regionální kampaně přispěli, někdy otevřeně, nekdy skrytě. Reálně předsedové a centrály stran do sestavování koalic nemají moc co mluvit, a tak uvidíme nejrůznější typy koalic a spojení. Nebude to kopírovat vládu a opozici na republikové úrovni.

Unavená a rutinní krajská kampaň

Volební kampaň je až komicky jednoduchá disciplína. Zprofesionalizovala se, ale probíhá už úplně předvídatelně, je to marketingová rutina. ČT povinně udělá unylé televizní krajské debaty s lídry, kde každý dostane na každé téma svou minutu. V té lépe či hůře odříká ty problémy, které každý už roky zná a nic se na nich nemění. Nad některými týpky se zhrozíme, že nedokáží ani tu větu přečíst správně, tak bude kolovat na sítích a mít svých 15 sekund ostudy. A společně si zanadávají na Prahu, vládu a byrokracii, že posílá málo peněz a že se s tím nedají v regionech dělat zázraky.

Když už proběhne nějaký další rozhovor s kandidáty, tak každý se naučí odříkat, co je zásadním, strukturálním problémem jejich kraje. Není na tom nic těžkého. Všude to je místní doprava, dokončení dálnice a zlepšení železnice, střední školství, že podpoří mísntí univerzitu a její spolupráci s firmami, zdravotnictví, že chybí pořád ta dálnice a peníze na podporu zapomenutých, strukturálně postižených okresů. Když kandidát dokáže uvést i nějaké číslo a údaj, tak už je za informovaného kinga. Tam kde v poslední době proběhlo na kraji zatýkání, tak zmíní problém korupce, nedávno třeba Olomouc, Ústí nad Labem, Střední Čechy nebo Jihlava. Pravice zkritizuje dotace, zatímco levice je spíše pochválí, ale na kraji se o ně budou ucházet všichni stejně. Vždyť o ně na krajích jde především.

Stranická rovina krajské politiky

Krajské volby jsou důležité pro politické strany. Jednak představují příležitost pro umístění ambiciózních politiků, kteří mohou později nastoupit do vyšších funkcí v Parlamentu. Kraje rovněž slouží jako místo pro dočasné uložení již obnošených kádrů. Nabízejí řadu méně viditelných, ale dobře honorovaných pozic, členství v dozorčích radách, představenstvech, komisích či poradenských výborech. Je toho dost a každý se dá někde upíchnout.

A navíc politické strany a hnutí dostávají státní příspěvek za mandáty krajských zastupitelů, ročně 250 tisíc korun (což u měst, s výjimkou Prahy, neplatí). Každý krajský zastupitel (a zastupitel hlavního města Prahy) tak přinese straně za 4 roky mandátu milion, což je fajn částka na financování budoucí kampaně.

Povodně a hejtmani jako dočasní mluvčí

Povodně pochopitelně v mnoha krajích volby ovlivní. Nejen prakticky, že bude velmi složité v některých místech volby vůbec zorganizovat. A účast tam nebude velká, lidi mají úplně jiné starosti. Ale i výrazným zviditelněním vládnoucích hejtmanů, kteří získali kvůli přírodní katastrofě mediální (a pochopitelnou) pozornost. Z hejtmanů se na pár dní stali zároveň mluvčí kraje, kdy před kamerou v mikině referují, co rozhodl krizový štáb. Těžko lze proti tomu něco namítat, ale hodnotit práci hejtmanů jen podle kvality vystoupení na tiskovce je úsměvné. Mnohé hejtmany vůbec nikdo neznal, ale teď byli v televizi, příkladem může být Bělica z ANO nebo Suchánek ze STAN. Upřímně je to dost složitá komunikace pro opoziční vyzyvatele, ať už je z jakékoli strany. Jak v takovém situaci citlivě komunikovat a nenaběhnout si na vidle cynismu a odsudku.