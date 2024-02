Češi jsou chváleni za zásobování Ukrajiny municí. Tohle nezvládla ani EU, zní z Německa

České republice se v zásobování Ukrajiny municí podařilo něco, co dokonce ani Evropská unie nedokázala, zní z německých médií.

Německá veřejnoprávní stanice ZDF ve své reportáži zhodnotila českou snahu zajistit v zemích mimo Evropskou unii 800 tisíc kusů dělostřelecké munice pro ukrajinskou armádu, která přes dva roky vzdoruje ruské invazi. Podobně se českému návrhu věnovala také německá zpravodajská televize ntv, podle které projekt získává stále více příznivců.

„Ukrajinskému boji za svobodu tady rozumí obzvláště dobře. Tady, kde kdysi sovětská armáda potlačila pražské jaro,“ uvedla ZDF o českém postoji společně se záběry z pražského Václavského náměstí. Televize tak připomenula neúspěšný pokus komunistického reformního křídla demokratizovat tehdejší československý režim, což v srpnu 1968 vyústilo v invazi vojsk Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou.

ZDF připomíná, že Evropská unie slíbila Ukrajině dodat do konce letošního března milion kusů dělostřelecké munice. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell ale nedávno uvedl, že očekává, že do března se unie dostane na přibližně 52 procent svého cíle. Německá veřejnoprávní televize s odkazem na údaje Kyjeva informovala, že dosud se podařilo z vytyčeného plánu dodat jen 30 procent.

Český plán na dodávky munice, který s tím unijním nesouvisí, v polovině února představil na Mnichovské bezpečnostní konferenci český prezident Petr Pavel. Řekl, že Česko v mimounijních státech lokalizovalo 500 tisíc kusů dělostřelecké munice ve standardní ráži NATO a dalších 300 tisíc kusů v sovětské ráži. Pavel v Mnichově také uvedl, že pokud sežene u spojenců peníze na nákup této munice, bude schopné ji na Ukrajinu dodat v řádu týdnů.

Podle expertů je na nákup potřeba vyčlenit asi 1,5 miliardy dolarů (35 miliard korun). Podle Pavla při hledání financí Česko spolupracuje s Dánskem, Nizozemskem a Kanadou. ZDF uvedla, že připojit se rozhodla i Francie, jejíž prezident Emmanuel Macron chtěl podpořit spíše vlastní zbrojní průmysl. Významnou část peněz hodlá podle ZDF poskytnout také Německo.

Tajní dodavatelé

Země, ze kterých munice zajištěná Českem pochází, nebyly zveřejněny, neboť si to z různých důvodů nepřejí. „Jsou země, které se veřejně nestaví na žádnou stranu, země jako například Turecko, které stojí mezi Východem a Západem a které usilují i o zprostředkovatelskou roli,“ uvedla ZDF.

Televize dodala, že pokud se peníze opravdu podaří rychle zajistit, bude moci Ukrajina zastavit svůj ústup. „Alespoň prozatím. Ani 800 tisíc kusů munice není nekonečných. Obzvláště během protiofenzivy vypálili Ukrajinci 4000 až 7000 granátů denně,“ dodala.

Stanice ntv uvedla, že české iniciativě se od spojenců dostalo dobrého přijetí. „Český návrh obstarat munici pro Ukrajinu mimo Evropu nachází stále více příznivců,“ uvedla televize. Jako příklad jmenovala Belgii, která přispěje částkou 200 milionů eur (pět miliard korun).

Televize ntv rovněž připomenula Pavlovu výzvu v Mnichově, aby podporovatelé Ukrajiny byli při zajišťování munice a zbraní stejně inovativní, jako jsou ukrajinští vojáci na bojišti.