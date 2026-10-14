Dalibor Martínek: Babiš si jde v senátních volbách pro drtivý výprask. A ví to
Dva dny zbývají do opětovného otevření volebních místností. Tentokrát už jenom pro senátní volby. Týká se to „jen“ třetiny země, čili zájem obecně opadá. Není to spojené třeba s volbou do místního zastupitelstva, zvednout se z kanape vyžaduje jisté nadšení. Druhé kolo senátních voleb je obecně nesledované, nezajímavé, jakýsi apendix. Paradoxně, protože se rozhoduje o rozložení moci v zemi.
Letošní senátní volby měly být podle očekávání od začátku o tom, jak moc Andrej Babiš zvětší svou kontrolu nad horní komorou Parlamentu, která mu v současné konstelaci, ovládaná opozicí, blokuje prosazování svých zájmů, vrací mu zákony.
Tato představa se hned v prvním kole rozpadla. Jeho rychlokvašení nominanti popadali jako hrušky. Pět zástupců opozice se dostalo do Senátu už v prvním kole, v tom druhém jdou ve většině míst z pozice favorita.
Nyní už je druhé kolo spíše o tom, jak moc posílí opozice, Starostové a lidovci. To Babiše zcela otrávilo, žádnou další energii již do těchto voleb nevloží. „Druhé kolo bude klasika, tam se všichni spojí proti nám,“ postěžoval si Babiš na povolební tiskové konferenci. Vše je nyní na asi polovině kandidátů ANO, kteří zůstali ve hře, a teď povedou sami za sebe svůj boj o křeslo. Babiš pro tentokrát zlomil nad Senátem hůl.
Elektřina sice meziročně zlevnila, jenže české domácnosti ji po zohlednění kupní síly stále mají jednu z nejdražších v Evropské unii. A právě v tom je kus vysvětlení volebního debaklu vládních stran: lidé slyší o zlevňování, ale ve svých peněženkách pořád cítí drahé energie, bydlení, hypotéky i pohonné hmoty.
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Elektřina sice meziročně zlevnila, jenže české domácnosti ji po zohlednění kupní síly stále mají jednu z nejdražších v Evropské unii. A právě v tom je kus vysvětlení volebního debaklu vládních stran: lidé slyší o zlevňování, ale ve svých peněženkách pořád cítí drahé energie, bydlení, hypotéky i pohonné hmoty.
Křeslo v Senátu je přitom poměrně nízko visící ovoce. Miroslavu Bártovi, který kandidoval za STAN a TOP 09 před dvěma roky, stačilo získat v obvodu Praha 2 jen 6 352 hlasů, aby se stal senátorem. V roce 2022 stačilo Věře Procházkové (ANO) v Karlovarském okrsku ve druhém kole pouhých 5 924 hlasů na vstup do Senátu.
Ona to vlastně není těžká disciplína. Při účasti kolem 17 nebo 19 procent voličů skutečně není potřeba mnoho, aby se z člověka stal významný senátor. Dosluhující senátor za ODS Lumír Aschenbrenner, který se nyní v Plzni nedostal do druhého kola a způsobil skandál tím, že se nechal dát na plakát s kandidátkou do Senátu za ANO Lucií Kantorovou, potřeboval před šesti lety ke svému zvolení pouhých 8425 hlasů, když volební účast nedosáhla ani sedmnácti procent.
Účast rozhodne
Nízká volební účast, která se dá opět čekat, může být jedinou záchranou kandidátů za ANO. Výsledky kandidátů za Starosty a jimi vedených koalic, kdy se v prvním kole čísla vítězů často přehoupla přes čtyřicet procent, mohou vzbuzovat dojem, že je vše jasné, vyřešené, že už není potřeba chodit znovu volit. K této představě se mohou upínat kandidáti ANO, jdoucí do voleb z druhého místa.
Je jasné, že voliči STAN, ODS, lidovců nebo nezávislých, kteří v prvním kole neuspěli, podpoří ideově bližšího partnera. Je ovšem otázka, jestli vůbec k volbám dorazí. Stejný problém však může nastat v ANO. Jejich voliči nejsou nijak skalní, spíše oportunisté, a mohou si vyhodnotit, že věc už je vyřízená, že se ANO letos v senátkách nezadařilo, a není potřeba se o to dál starat. Takže riziko je oboustranné.
Piráti kopírují vývoj mnoha politických stran, které byly v jisté době populární, nakonec se však společenský vývoj obrátil proti nim. Piráti nyní rapidně klesají, v Praze budou mít místo třinácti zastupitelů jen sedm. A modlí se, aby s nimi ještě někdo chtěl utvořit vládní koalici.
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Piráti kopírují vývoj mnoha politických stran, které byly v jisté době populární, nakonec se však společenský vývoj obrátil proti nim. Piráti nyní rapidně klesají, v Praze budou mít místo třinácti zastupitelů jen sedm. A modlí se, aby s nimi ještě někdo chtěl utvořit vládní koalici.
Kdyby měla hrát roli logika, tak skutečně kandidáti ANO nemají šanci na úspěch. Snad jedině Lenka Brzyszkowská v Karviné v prvním kole dominovala a má dobré vyhlídky přetlačit v tom druhém kandidáta Osobností pro kraj Ondřeje Kazíka. A zajímavý souboj bude mezi Jitkou Volfovou (ANO), dlouholetou starostkou České Lípy, a Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje. Třetí zajímavostí bude souboj generála Řehky s Lucií Kantorovou v Plzni. Jinak skutečně asi zlomená hůl. Ale logika nebude ve druhém kole senátních voleb hrát prim. Nějaké to překvapení ještě může nastat.
Andrej Babiš, nevrlý po prohře v Praze i po neúspěchu v senátních volbách, bude od čtvrtka v Bruselu na dvoudenním summitu bojovat za pro Česko příznivý budoucí rozpočet EU na příštích sedm let, jednat má i o cenách energií a dalších věcech. Babiš si v Bruselu odpočine od svého českého volebního propadáku, konečně se zase bude cítit jako státník.
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