Bukurešťská devítka žádá posílení východního křídla NATO

Státy „bukurešťské devítky”, kam patří i Česko, v závěrečném prohlášení po summitu s americkým prezidentem Joem Bidenem ve Varšavě podpořily členství Ukrajiny v NATO. Žádají také další posílení přítomnosti aliance na jejím východním křídle. Podle agentury Reuters to řekl poradce polského prezidenta Marcin Przydacz.

Deklarace přijatá lídry takzvané bukurešťské devítky (B9), kam kromě České republiky a Polska patří také Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko, označuje Rusko za přímou hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost a slibuje další podporu Ukrajině s cílem obnovit její mezinárodně uznávané hranice.

„Rusko je nejvýznamnější a přímou hrozbou pro bezpečnost spojenců,” píše se v prohlášení premiérů a prezidentů B9. Spojenci jsou odhodláni... posílit spojeneckou vojenskou přítomnost v našich zemích,” pokračuje text.

Posvátný závazek

„Všichni spojenci se shodli, že by se vzájemně podporovali v případě ohrožení,” řekl novinářům zahraničněpolitický poradce polského prezidenta Andrzeje Dudy, který deklaraci prezentoval po jednání lídrů B9 s americkým prezidentem Joem Bidenem. Biden předtím spojence ujistil, že považuje princip kolektivní obrany NATO za „posvátný závazek”.

Ohledně poskytnutí stíhaček Ukrajině Duda podle Reuters řekl, že na tom by se nejprve museli shodnout spojenci. Pokud by takové rozhodnutí bylo schváleno, Polsko by podle prezidenta nejprve poskytlo stíhačky MiG.

NATO v posledních letech trvale posiluje své aktivity na východním křídle aliance v reakci na anexi poloostrova Krym a další kroky Ruska. Po loňské invazi na Ukrajinu se spojenci dohodli na vytvoření čtyř nových bojových skupin v zemích B9 a na posledním summitu lídři NATO přišli s plánem zvětšit všechny tyto útvary až na 5000 lidí.

Bukurešťská devítka vznikla v roce 2015 v reakci na agresivní postoj Ruska po anexi ukrajinského Krymu o rok dříve a nyní patří většina členů mezi nejaktivnější podporovatele Ukrajiny, na jejíž území téměř před rokem vpadla ruská vojska.

