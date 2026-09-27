V Británii vyklidili území kolem americké základny, pět lidí podezřívá z teroristického útoku
U letecké základny Fairford na západě Anglie policie zadržela pět mužů, nyní jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Policie odpoledne uvedla, že úřady 85 domácnostem v okolí základny doporučily, aby se evakuovaly. Základnu využívá americké letectvo. Armádní experti na odstraňování výbušnin prohledali několik podezřelých vozidel, na vyšetřování se podílí i protiteroristická policie.
Policie v hrabství Gloucestershire původně uvedla, že bylo evakuováno několik objektů v nedalekém Whelfordu. Lokalita se nachází v blízkosti základny britského Královského letectva (RAF) Fairford, kterou americké síly využívají za současné války s Íránem.
Podle dřívějších informací od policie bylo zadrženo několik mužů kvůli podezření z trestných činů podle zákona o výbušninách. „Armádní tým specialistů na likvidaci výbušnin v tuto chvíli prověřuje několik vozidel,“ oznámila dopoledne policie.
Britská vláda povolila Spojeným státům využít základnu Fairford k úderům na íránská raketová stanoviště, z nichž Teherán útočí na plavidla v Hormuzském průlivu.
Na místě byly desítky vozidel záchranných složek
Podle svědka agentury Reuters blokovali ozbrojení policisté přístup k hlavní bráně základny. V samotné obci Fairford nedaleko základny bylo rozmístěno zhruba 30 vozidel záchranných složek, včetně policejních aut, sanitek a hasičských vozů.
Německo prověřuje, zda by jeho zdravotnictví zvládlo případný válečný konflikt. Armáda počítá až s tisícovkou zraněných vojáků denně, civilním nemocnicím ale chybějí lůžka, zásoby i lékaři se zkušenostmi s válečnými zraněními. Oživit by se mohl také bunkr z dob studené války pod vojenskou nemocnicí v Ulmu, uvedla agentura Bloomberg.
Německé nemocnice se chystají na válku. Počítají až s tisícovkou raněných denně
Politika
Německo prověřuje, zda by jeho zdravotnictví zvládlo případný válečný konflikt. Armáda počítá až s tisícovkou zraněných vojáků denně, civilním nemocnicím ale chybějí lůžka, zásoby i lékaři se zkušenostmi s válečnými zraněními. Oživit by se mohl také bunkr z dob studené války pod vojenskou nemocnicí v Ulmu, uvedla agentura Bloomberg.
„V oblasti Whelfordu je v současné době evakuována řada objektů, byla tam vyhlášena mimořádná událost. K tomuto kroku došlo v návaznosti na zatčení několika mužů podezřelých z porušení zákona o výbušninách,“ cituje Reuters místní policii.
Evakuováni byli také obyvatelé z okolí letecké základny. Jeden z ráno evakuovaných podle BBC řekl, že se v oblasti v noci objevily tři „neobvyklé dodávky“. „Do centra vesnice přijely tři dodávky a jeden z obyvatel je okamžitě nahlásil policii,“ řekl Julian Tubsbery, který byl mezi evakuovanými.
Letecké záběry na stanici Sky News ukázaly robota pro zneškodňování bomb, jak se pohybuje mezi třemi bílými dodávkami. Zadní dveře dvou dodávek byly otevřené a kolem nich bylo vidět rozházené velké černé předměty. Zástupkyně policejního komisaře Vicki Evansová odpoledne uvedla, že kolem tří podezřelých vozidel byl vytvořen bezpečnostní kordon o poloměru 400 metrů.
Situace je pod kontrolou, říká ministryně
„Situace je nyní pod kontrolou,“ ujistila veřejnost britská ministryně vnitra Mahmoodová. „Můžeme být klidní, protože se situace řeší,“ prohlásil premiér Andy Burnham, který je o vývoji podle jeho kanceláře průběžně informován.
Každou noc vstupuje do míst, kde zahynuly tisíce lidí, a čistí vodní nádrže památníku 11. září. Jim Maroon tuto práci dělá už čtrnáct let, přesto zůstává pro většinu návštěvníků zcela neviditelný.
Každou noc čistí místo, kde zemřely tisíce lidí. Příběh neviditelného muže z Ground Zero
Enjoy
Každou noc vstupuje do míst, kde zahynuly tisíce lidí, a čistí vodní nádrže památníku 11. září. Jim Maroon tuto práci dělá už čtrnáct let, přesto zůstává pro většinu návštěvníků zcela neviditelný.
Británie v červenci oznámila, že její ozbrojené síly jsou připraveny bránit zemi před jakýmkoli útokem. Íránské revoluční gardy předtím varovaly, aby Spojeným státům nebylo umožněno využívat základnu Fairford ke startu bombardérů.
Britští ministři rovněž informovali provozovatele kritické infrastruktury o hrozbě ze strany Ruska. Vláda má stále větší obavy ze sabotážních akcí či kybernetických útoků. Rusko však popírá, že by stálo za hybridními útoky proti západním zemím z poslední doby.
Drony nad Evropou, požáry ve zbrojovkách i útoky na kritickou infrastrukturu. Podezření z ruských sabotáží přibývá a bezpečnostní představitelé varují před rizikem další eskalace. Kreml podle nich zkouší, kam až může zajít, aniž by vyvolal přímou reakci NATO.
Kde končí provokace a začíná válka? Rusko zkouší, co mu NATO dovolí
Politika
Drony nad Evropou, požáry ve zbrojovkách i útoky na kritickou infrastrukturu. Podezření z ruských sabotáží přibývá a bezpečnostní představitelé varují před rizikem další eskalace. Kreml podle nich zkouší, kam až může zajít, aniž by vyvolal přímou reakci NATO.