Brexit bolel, breturn by bolel ještě víc, varuje Cameron
Británie na brexitu ekonomicky prodělala, návrat do Evropské unie by ale podle bývalého premiéra Davida Camerona byl další chybou. Politik, který před deseti lety vyvolal referendum o odchodu z EU, nyní varuje labouristického premiéra Andyho Burnhama před snahou zvrátit rozhodnutí voličů. Podle Bloombergu přitom brexit připravil britskou ekonomiku až o čtyři procenta HDP.
Bývalý britský premiér David Cameron, který v roce 2016 neúspěšně prosazoval setrvání země v Evropské unii, dnes varuje před jejím opětovným vstupem. Labouristického premiéra Andyho Burnhama vyzval, aby místo debat o návratu do EU usiloval o co nejužší spolupráci s Bruselem. V rozhovoru s agenturou Bloomberg přiznal, že ho výsledek referenda před deseti lety hluboce zklamal, zároveň ale odmítá snahy rozhodnutí voličů zvrátit.
„Místo toho, abychom rozpoutávali debatu o návratu, která by podle mě byla velmi dlouhá a bolestivá a nikdo neví, kam by vedla, bychom se měli soustředit na to, jak být nejlepším přítelem, sousedem a partnerem,“ řekl Cameron v pořadu The Mishal Husain Show. „Jsem demokrat a věřím v demokracii. Hlasovali jsme pro odchod,“ dodal.
Britský premiér Andy Burnham poprvé otevřeně prohlásil, že Rusko zasahovalo do referenda o brexitu v roce 2016. Podle něj Londýn hrozbu dlouho podceňoval a nedokázal veřejnosti vysvětlit, jak silně se zahraniční aktéři snaží ovlivňovat politiku. Podobné ruské aktivity podle Burnhama pokračují i v Německu.
Londýn po letech přiznal: Rusko zasahovalo do hlasování o brexitu
Politika
Britský premiér Andy Burnham poprvé otevřeně prohlásil, že Rusko zasahovalo do referenda o brexitu v roce 2016. Podle něj Londýn hrozbu dlouho podceňoval a nedokázal veřejnosti vysvětlit, jak silně se zahraniční aktéři snaží ovlivňovat politiku. Podobné ruské aktivity podle Burnhama pokračují i v Německu.
Brexit ekonomiku poškodil. Cameron návrat přesto odmítá
Cameron v roce 2013 slíbil referendum o členství Británie v EU a po vítězství konzervativců ve volbách svůj slib splnil. V červnu 2016 hlasovalo pro odchod 52 procent Britů, proti bylo 48 procent. Cameron následně odstoupil a země vstoupila do období politické nestability. Od jeho odchodu se v premiérském křesle vystřídalo šest politiků.
Ekonomická bilance brexitu přitom není příznivá. Podle červnové analýzy Bloomberg Economics přišla britská ekonomika v jeho důsledku o dvě až čtyři procenta HDP. Nedávné průzkumy navíc ukazují, že většina Britů by dnes návrat do EU podpořila.
Současný premiér Andy Burnham proto otázku evropské integrace znovu otevřel. Brexit podle něj způsobil více škody než užitku a nevylučuje žádnou z možností, včetně návratu do jednotného trhu, celní unie nebo plného členství v EU. Ještě tento měsíc se chystá britsko-unijní summit v Bruselu, na kterém se mají projednávat další obchodní a hospodářské dohody.
Brexit byl katastrofou pro britskou ekonomiku. Na tom se shodují výzkumy i mnozí politici. I přesto v Londýně léta nikdo nenašel odvahu, aby téma Evropy opět otevřel. Premiér Andy Burnham se o to nyní pokusí. Proč na tomto tématu riskuje svůj politický kapitál?
Chystá se „breturn“? Andy Burnham otevírá novou kapitolu vztahů mezi Británií a EU
Názory
Brexit byl katastrofou pro britskou ekonomiku. Na tom se shodují výzkumy i mnozí politici. I přesto v Londýně léta nikdo nenašel odvahu, aby téma Evropy opět otevřel. Premiér Andy Burnham se o to nyní pokusí. Proč na tomto tématu riskuje svůj politický kapitál?
Cameron: Největší problém Británie není brexit
Cameron však varuje, že debata o návratu do Unie může Londýnu paradoxně zhoršit vyjednávací pozici. Evropské státy by podle něj nemusely být ochotné nabídnout Británii výhodné podmínky spolupráce, pokud by předpokládaly, že se země stejně nakonec vrátí.
Bývalý premiér navíc odmítá, že by za současnými ekonomickými problémy Británie stál především brexit. Za skutečné příčiny označuje nadměrné veřejné výdaje, zadlužování, vysoké daně, přeregulovanou ekonomiku a rostoucí sociální výdaje. „Nemyslím si, že naše dnešní ekonomické problémy mají s brexitem vůbec něco společného,“ prohlásil.
Británie by se v případě návratu do Evropské unie nemusela automaticky vzdát výjimek, které měla před brexitem. Podle webu Politico by Brusel mohl být flexibilní a netrvat na vstupu Spojeného království do eurozóny ani schengenského prostoru. Téma návratu do EU přitom znovu otevírá britský premiér Andy Burnham, který tvrdí, že brexit nefunguje.
Nemusíte mít euro ani být v Schengenu. Brusel naznačuje flexibilitu při návratu Londýna do EU
Politika
Británie by se v případě návratu do Evropské unie nemusela automaticky vzdát výjimek, které měla před brexitem. Podle webu Politico by Brusel mohl být flexibilní a netrvat na vstupu Spojeného království do eurozóny ani schengenského prostoru. Téma návratu do EU přitom znovu otevírá britský premiér Andy Burnham, který tvrdí, že brexit nefunguje.