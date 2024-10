Politický diář Jany Havligerové: Fiala má nový džob

Tiktok. Tiktok. Ne hodiny se nám opětovným posunutím na středoevropský čas neporouchaly. Pouze oznamujeme, že premiér Petr Fiala už je na čínské aplikaci TikTok.

Mluvčí vlády Smolka ke vstupu Fialy mezi mladé řekl: „Na TikToku jsou dnes minimálně dva miliony Čechů. Naším cílem není z Petra Fialy udělat influencera, ale komunikovat odlehčenou a srozumitelnou formou politiku, kterou premiér dělá, přiblížit mladší generaci jeho pracovní program, názory a pohled na svět.“ Tak jo.

Pro ty, kteří se nepohybují sociálních sítích, uspořádají vládní politici veřejné představení v pondělí 28. října. Petr Fiala, předseda ODS, šéfka TOPO9 Markéta Pekarová Adamová a předseda KDU-ČSL Marek Výborný podepíšou memorandum o společné kandidatuře ve sněmovních volbách 2026. Co si budeme povídat, večerní slavnostní dekorování na Hradě tím nepřekonají. Navíc, klíčové budou stranické primárky a docela jistě i eliminace skokanů, na čemž se může celá koalice zbortit. Podpisem memoranda ale nezarmoutíš.

Ministr financí Zbyněk Stanjura tvrdí, že desítky miliard, které chybí v návrhu státního rozpočtu na příští rok, se v celkovém objemu peněz ztratí. Stejně tak finanční díry nevadí premiérovi a předseda klíčového rozpočtového výboru Josef Bernard dokonce označil plán státních financí za rozumný kompromis. Koaliční poslanci rozpočtový rámec schválili. Je před volbami.

Šéf rezortu spravedlnosti, ministr Pavel Blažek nepovažuje dosavadní verdikty Ústavního soudu o platech soudců za ústavní a je připravený jít do nového sporu. Soudci si podle něj vydobyli privilegium, kdy jsou jedinou skupinou pracovníků státu, která si vždy může vysoudit výši svých platů, navíc podstatně odlišných od ostatních. Schválně – zkusí.