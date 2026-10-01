Babišova vláda ustála další pokus o svržení. Opozici chybělo 18 hlasů
Ani druhý pokus opozice svrhnout vládu Andreje Babiše nevyšel. Po třech jednacích dnech a zhruba 27,5 hodinách debaty hlasovalo pro vyslovení nedůvěry kabinetu 83 poslanců. K pádu vlády jich bylo potřeba nejméně 101. Koalice ANO, SPD a Motoristů tak hlasování ustála a kabinet pokračuje s důvěrou Sněmovny.
Tři jednací dny, desítky hodin projevů a nakonec očekávaný výsledek. Opozici se ani napodruhé nepodařilo shromáždit dostatek hlasů pro svržení koaliční vlády premiéra Andreje Babiše.
Pro vyslovení nedůvěry kabinetu hlasovalo 83 přítomných poslanců opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Aby vláda padla, muselo by návrh podpořit nejméně 101 z celkových 200 poslanců. Proti vyslovení nedůvěry se postavilo 94 přítomných zákonodárců vládních ANO, SPD a Motoristů.
Z opozice bylo omluveno devět poslanců, z koaličních řad dalších 14.
Tři dny a 27,5 hodiny debaty
Samotnému hlasování předcházela dlouhá sněmovní bitva. Debata zabrala tři jednací dny a v čistém čase trvala přibližně 27,5 hodiny.
Opozice vyvolání schůze zdůvodňovala především výší plánovaného schodku státního rozpočtu na příští rok, podle ní nevyřešeným střetem zájmů premiéra Babiše a postupem kabinetu vůči některým institucím. Vládě také vytýkala přístup k národní bezpečnosti.
Koaliční politici naopak dlouhou sněmovní debatu využili k obhajobě kabinetu a prezentaci jeho dosavadní práce. Hlasování se navíc odehrálo krátce před obecními a senátními volbami.
Tak tohle se nepovedlo. Opozice svolala mimořádné zasedání Sněmovny pod záminkou odvolání vlády. Dobře věděla, že se jí vládu odvolat nepodaří, ale chtěla aspoň ukázat voličům, že je dobrým hlídacím psem. Jednání se ovšem zvrtlo, vládní koalice ho využila pro svou předvolební propagaci.
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Názory
Tak tohle se nepovedlo. Opozice svolala mimořádné zasedání Sněmovny pod záminkou odvolání vlády. Dobře věděla, že se jí vládu odvolat nepodaří, ale chtěla aspoň ukázat voličům, že je dobrým hlídacím psem. Jednání se ovšem zvrtlo, vládní koalice ho využila pro svou předvolební propagaci.
Druhý neúspěšný pokus
Babišův kabinet čelil hlasování o nedůvěře podruhé. První pokus opozice ustál už počátkem února, pouhých 20 dní poté, co získal důvěru Sněmovny.
Tehdejší mimořádnou schůzi vyvolal především vyhrocený konflikt mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem kvůli odmítnutí jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Pokusy opozice svrhnout vládu prostřednictvím hlasování o nedůvěře jsou v české politice poměrně časté, úspěšné však byly pouze jednou. Od vzniku samostatné České republiky se o vyslovení nedůvěry hlasovalo celkem dvaadvacetkrát a jediným svrženým kabinetem zůstává vláda Mirka Topolánka z roku 2009.
Předchozí vláda Petra Fialy čelila čtyřem pokusům o vyslovení nedůvěry, které tehdy iniciovala opoziční hnutí ANO a SPD.
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