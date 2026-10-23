Spor o poplatky přerostl ve stávku. Pracovníci ČT a rozhlasu chystají celodenní protest
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Reagují na rozhodnutí vládní koalice přednostně projednat zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Protest se má projevit i ve vysílání. Podle iniciativy Veřejnoprávně plánované financování ze státního rozpočtu ohrožuje nezávislost obou institucí, vláda změnu obhajuje úlevou pro občany a firmy.
Vyhlášení stávky oznámili zástupci iniciativy Veřejnoprávně před budovou Českého rozhlasu v pražské Vinohradské ulici. „Iniciativa Veřejnoprávně se vůči snaze protlačit zestátnění ČT a ČRo rozhodně vymezuje,“ uvedli v prohlášení. Převod financování na stát podle nich ohrozí stabilitu veřejnoprávních médií a negativně se promítne také do státního rozpočtu.
Stávka bude patrná ve vysílání
Listopadový protest se má dotknout také programu obou médií. „Ve vysílání bude jasně vidět, že to není standardní vysílání České televize a Českého rozhlasu,“ uvedl za iniciativu moderátor ČT Daniel Stach. Zároveň zdůraznil, že obě instituce dodrží zákon a v případě mimořádných událostí odpovídajícím způsobem zareagují. Podrobnou podobu programových změn zatím organizátoři nepředstavili.
Koalice otevřela cestu k nočnímu i sobotnímu jednání
Bezprostředním impulzem k vyhlášení protestu byl páteční postup koalice ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně. Přednostní projednání návrhu prosadil předseda poslanců SPD Radim Fiala. Poslanci zároveň umožnili jednání v noci i během soboty. Předloha je v úvodním kole projednávání, samotné předřazení na program tedy ještě neznamená schválení konce poplatků.
Zrušení televizních a rozhlasových poplatků se dobře prodává jako úleva domácnostem. Náklady na veřejnoprávní média tím ale nezmizí. Vláda je chce přesunout do státního rozpočtu a zároveň financování omezit. Podstatná otázka proto zní, co za své peníze veřejnost dostane a jak budou redakce chráněny před politiky, o jejichž práci mají informovat. Opoziční spekulace o povolebních motivech tuto debatu jen odvádějí stranou.
Michal Nosek: Poplatky zmizí, účet zůstane. Vláda si chce vzít média do rozpočtu
Názory
Zrušení televizních a rozhlasových poplatků se dobře prodává jako úleva domácnostem. Náklady na veřejnoprávní média tím ale nezmizí. Vláda je chce přesunout do státního rozpočtu a zároveň financování omezit. Podstatná otázka proto zní, co za své peníze veřejnost dostane a jak budou redakce chráněny před politiky, o jejichž práci mají informovat. Opoziční spekulace o povolebních motivech tuto debatu jen odvádějí stranou.
Opozice ohlásila obstrukce a změnu označuje za pokus o zestátnění veřejnoprávních médií. Předseda ODS Martin Kupka varoval, že postup vládního tábora ovlivní fungování Sněmovny v dalších měsících. Šéf poslanců ODS Marek Benda koalici vzkázal, že kvůli sporu nemá počítat s hladkým projednáváním dalších bodů.
Ve hře je výpadek 1,4 miliardy korun
Spor se netýká jen způsobu financování, ale také množství peněz. Vládní návrh počítá pro obě instituce dohromady s přibližně 7,8 miliardy korun ze státního rozpočtu. Změna proti letošnímu financování znamenala pokles příjmů zhruba o 1,4 miliardy korun, tedy přibližně o 15 procent.
Kritika premiéra Andreje Babiše a jeho vlády dominovala demonstraci Milionu chvilek na pražském Staroměstském náměstí. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především mobilizovat voliče před říjnovými komunálními a senátními volbami. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň oznámil, že další demonstrace se uskuteční nejpozději 17. listopadu.
„Vláda národního rozkladu.“ Na demonstraci Milionu chvilek zněla kritika Babiše i jeho kabinetu
Politika
Kritika premiéra Andreje Babiše a jeho vlády dominovala demonstraci Milionu chvilek na pražském Staroměstském náměstí. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především mobilizovat voliče před říjnovými komunálními a senátními volbami. Předseda spolku Mikuláš Minář zároveň oznámil, že další demonstrace se uskuteční nejpozději 17. listopadu.
Při červnovém schválení návrhu vládou ministr kultury Oto Klempíř uvedl, že pro Českou televizi má být určeno 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy. Částky vycházejí z úrovně před loňským zvýšením poplatků. Předloha obsahuje také mechanismus valorizace při dosažení desetiprocentní kumulované inflace. Kabinet změnu zdůvodňuje snížením finanční zátěže domácností a firem, premiér Andrej Babiš odmítá, že by jejím cílem bylo ohrozit nezávislost médií. Česká televize
Vedení televize varuje před omezením výroby
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek a vedení televize v pátek vyjádřili znepokojení nad způsobem projednávání návrhu. Požadují plnohodnotnou diskusi a upozorňují, že plánované snížení příjmů by zasáhlo výrobu i vysílání pořadů a vedlo k rozsáhlému propouštění. Za nejvhodnější způsob financování nadále považují televizní a rozhlasové poplatky.
Před dopady škrtů již při červnovém představení návrhu varoval také generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle něj by úspory zasáhly regionální vysílání, tvorbu pro děti a mládež i premiérové pořady. Rozhlas by musel zvažovat také rozsah sítě zahraničních zpravodajů. Podstatou sporu tak zůstává nejen to, kdo bude veřejnoprávní média financovat, ale také jaký rozsah služeb budou moci za přidělené peníze poskytovat. Česká televize.
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