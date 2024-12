Politici varují: Pád syrského režimu může vést k uprchlické vlně

Pád režimu Bašára Asada v Sýrii neznamená pro Evropu nic dobrého, míní europoslankyně ODS Veronika Vrecionová. Dá se podle ní jen těžko odhadovat, zda v zemi nevypukne další občanská válka, což by znamenalo další výraznou uprchlickou vlnu do Evropy. Předseda senátního výboru pro zahraniční věci Pavel Fischer (nez.) varuje, že pokud s nadcházející zimou nenastane solidarita se Sýrií, může se zvednout tak velká vlna uprchlíků, která nebude mít srovnání s těmi minulými. Asadův pád však označil za historický okamžik.

Asad patrně zahynul při pádu letadla, když prchal z Damašku před rebely Politika Povstalci i exilová opozice v neděli nad ránem ohlásili konec režimu syrského autoritářského prezidenta Bašára Asada, který zemi vládl 24 let. Rebelové už vyzvali uprchlé Syřany k návratu do vlasti a slibují budování nové Sýrie, která se stane mírumilovným místem. "Tyran Bašár Asad uprchnul," oznámili povstalci na síti Telegram. "Prohlašujeme město Damašek za svobodné," dodali. Lidé v Damašku a v dalších syrských městech podle médií oslavují pád režimu. Je velmi pravděpodobné, že Asad mohl zahynout při pádu letadla, kterým patrně prchal do Libanonu, sdělily Reuters dva syrské zdroje. Smrt syrského diktátora zatím není potvrzena. ČTK Přečíst článek

Syrští povstalci v neděli ráno v televizním prohlášení oznámili, že osvobodili Damašek, svrhli režim prezidenta Bašára Asada a propustili vězně. Armáda naopak podle tiskových agentur tvrdí, že pokračuje v akcích proti teroristům.

"Je to historická chvíle i proto, že Írán už nebude mít tak snadný přístup po pevnině k bojovníkům Hizballáhu v Libanonu jako dosud," sdělil senátor Fischer. "Nesmíme ale zapomínat na všechny potřebné. Humanitární potřeby jsou v rozbitém regionu obrovské. Skupiny bojovníků si vyřizují účty, hospodářství nefunguje. Přichází zima," varoval. Pokud se nezvedne vlna solidarity, hrozí podle něj takový příliv uprchlíků, který nemá srovnání.

Není přitom podle něj pochyb, že mezi uprchlíky bude mnoho skupin, které představují vážné bezpečnostní riziko i z hlediska šíření terorismu. "Bude mě proto zajímat, jak účinně dokáže Česká republika jednat ve prospěch těch nejpotřebnějších," dodal.

Šokující rychlost pádu režimu

"Rychlost zhroucení vládního režimu je šokující, nicméně neochota Íránu a Ruska pomoct Asadovi se zjevně ukázala jako klíčová a syrská armáda de facto přestala bojovat," napsala na sociální síti X europoslankyně Vrecionová.

"Těžko odhadovat, kdo se v Sýrii chopí moci a jestli se v zemi nerozpoutá další kolo tvrdé občanské války. To by také mohlo znamenat novou a výraznou uprchlickou vlnu do Evropy, která na ní prostě není připravena," uvedla europoslankyně. "Zároveň se Sýrie může opět stát jakousi regionální základnou radikálních islamistů. Ti mohou ohrožovat celý západní svět podobně jako kdysi ISIS. Před námi tak stojí zcela zásadní nové bezpečnostní výzvy, kterým budeme muset čelit," dodala.