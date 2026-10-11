ANO zvítězilo v šesti krajských městech, minule v osmi, v Praze vyhrál STAN
Češi o víkendu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev, už v 1. kole vybrali pět senátorů, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne příští víkend. V komunálních volbách tradičně nejvíc mandátů získala místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran obdrželi nejvíce křesel lidovci, STAN, ODS a ANO, byť ztratili v porovnání s volbami před čtyřmi lety až stovky zastupitelů. ANO zvítězilo v šesti krajských městech, minule v osmi, v Praze vyhrál STAN.
V senátních volbách se za Starosty prosadilo všech 14 jejich kandidátů, přičemž dva – Jan Sobotka a opakovaně Zbyněk Linhart – získali mandát už v úvodním kole. Z 24 kandidátů ANO postoupilo do finále 13, ze 14 adeptů ODS pak devět.
Dařilo se i lidovcům a TOP 09. Z pěti kandidátů KDU-ČSL byl zvolen předseda strany Jan Grolich a další dva mají stejnou možnost ve druhém kole. Podobně za TOP 09 se staronovým senátorem stal Jan Grulich a další z jeho dvou kolegů má šanci ho napodobit ve druhém kole. Z ostatních stran a hnutí dosáhl na opětovné zvolení senátorem už v prvním kole jen Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve ODS). Piráti a SEN 21 mají po jednom želízku v ohni.
Tomáš Portlík, místopředseda ODS a její pražský kandidát na primátora, chtěl doručit své straně volební vítězství v hlavním městě. Nepovedlo se, o kousek ho předběhli Starostové a skončil druhý. Patrně bude skládat vítěznou koalici, ale za Petrem Hlaváčkem půjde jako zmoklá slepice, ambice byly větší.
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Tomáš Portlík, místopředseda ODS a její pražský kandidát na primátora, chtěl doručit své straně volební vítězství v hlavním městě. Nepovedlo se, o kousek ho předběhli Starostové a skončil druhý. Patrně bude skládat vítěznou koalici, ale za Petrem Hlaváčkem půjde jako zmoklá slepice, ambice byly větší.
Nezávislí kandidáti obsadili v obecních volbách 50 084 křesel v zastupitelstvech. Ze stran a hnutí získala letos stejně jako před čtyřmi lety nejvíc mandátů KDU-ČSL. Druhé bylo v počtu mandátů podle navrhujících stran hnutí STAN a třetí ODS, v porovnání s volbami v roce 2022 si tato uskupení pozice vyměnila. Na čtvrté pozici opět figurovalo hnutí ANO. Každá ze čtveřice stran nebo hnutí zaznamenala ale propad. Pohoršilo si ale například také hnutí SPD, Piráti a TOP 09.
Vládní ANO zvítězilo v šesti krajských městech ze 13, a to v Karlových Varech, v Olomouci, v Ostravě, v Pardubicích a v Plzni spolu s nezávislými a ve Zlíně. Před čtyřmi lety slavilo první místo v osmi z nich. V porovnání s volbami před čtyřmi lety ztratilo ANO Hradec Králové, Jihlavu a Ústí nad Labem, naopak získalo Plzeň.
Dobojováno jest, sečteno také. Města a obce mají nové členy zastupitelstev a brzy se začnou ustavovat radnice. A tím celý příběh letošních voleb do zastupitelstev skončí a moc jej neoživí ani druhé kolo voleb do Senátu. Zapomenout by se ale nemělo na jeden motiv, který jsme si už zvykli brát za normální, ale přitom o volbách vypovídá víc než to, kolik zastupitelů bude mít ANO nebo kde všude neuspěla SPD. Tím motivem je volební účast.
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Dobojováno jest, sečteno také. Města a obce mají nové členy zastupitelstev a brzy se začnou ustavovat radnice. A tím celý příběh letošních voleb do zastupitelstev skončí a moc jej neoživí ani druhé kolo voleb do Senátu. Zapomenout by se ale nemělo na jeden motiv, který jsme si už zvykli brát za normální, ale přitom o volbách vypovídá víc než to, kolik zastupitelů bude mít ANO nebo kde všude neuspěla SPD. Tím motivem je volební účast.
V Praze vyhrálo hnutí STAN, které je ve Sněmovně v opozici. V Brně vyhrála koalice lidovců a STAN. V Českých Budějovicích bylo první Naše Česko, které založil po svém konci v ODS loni na podzim jihočeský hejtman Martin Kuba. V Liberci opět vyhráli Starostové pro Liberecký kraj.
V Hradci Králové letos zvítězilo koaliční uskupení Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků, v Jihlavě Tým pro Jihlavu složený z opozičních ODS, lidovců a TOP 09 a v Ústí nad Labem kandidátka Jedno Ústí, na níž figurují PRO! Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko.