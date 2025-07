Amerika opouští UNESCO. Už zase. Podle Trumpa je moc „woke“

Americký prezident Donald Trump rozhodl, že Spojené státy vystoupí z Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). S odvoláním na zástupkyni mluvčí Bílého domu Annu Kellyovou o tom informuje list New York Post. Představitelé Trumpovy administrativy mají výhrady k opatřením UNESCO v oblasti rozmanitosti, rovnosti a začleňování a k jeho propalestinské a pročínské zaujatosti, sdělila listu Kellyová.

Trump v únoru nařídil 90denní přezkum členství Spojených států v UNESCO, se zvláštním důrazem na prošetření jakéhokoli antisemitismu nebo protiizraelských nálad v organizaci.

„Prezident Trump se rozhodl stáhnout Spojené státy z UNESCO - organizace, která podporuje woke, rozdělující kulturní a sociální iniciativy, jež jsou zcela v rozporu se zdravým rozumem, pro který Američané v listopadu volili,“ řekla podle New York Post zástupkyně mluvčí. Woke je výraz používaný často pro různé aspekty filozofie sociální spravedlnosti a protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky.

„Tento prezident bude vždy stavět Ameriku na první místo a ujistí se, že členství naší země v mezinárodních organizacích je v souladu s našimi národními zájmy,“ dodala Kellyová.

Trumpova administrativa má podle New York Post například výhrady k příručce proti rasismu publikované v roce 2023. UNESCO v ní mimo jiné vyzývá členské země k přijetí opatření proti rasismu a snahám o zajištění rovnosti.

Americká vláda rovněž nesouhlasí s iniciativou Transforming MEN'talities z roku 2024, v rámci které UNESCO vydala zprávu, ve které zdůraznila práci organizace v Indii zaměřenou na změnu způsobu, jakým muži smýšlejí o otázkách genderu.

UNESCO využilo svou výkonnou radu k prosazování protiizraelských a protižidovských opatření, uvedla Kellyová. Podle ní je mezi nimi označení židovských svatých míst za palestinské světové dědictví. Na organizaci podle Trumpovy administrativy vyvíjí tlak Čína a snaží se ji ovlivnit ve svůj prospěch.

USA se do UNESCO vrátily před necelými dvěma lety v červenci 2023 poté, co organizaci opustily během Trumpova prvního volebního období. USA během Trumpova prvního působení v Bílém domě vystoupily rovněž ze Světové zdravotnické organizace (WHO), Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) a odstoupily od globální dohody o klimatu a jaderné dohody s Íránem. S Trumpovým návratem do Bílého domu se USA opět stahují z globálních organizací. Americký prezident v lednu podepsal výnos o vystoupení USA z WHO a v únoru zakázal spolupráci mezi USA a UNHRC.

Jako věrný pes. Trumpův ministr zaútočil na centrální banku a zopakoval šéfova slova Money Tlak se stupňuje. Poté, co prezident Donald Trump ostřeluje šéfa centrální banky Jerome Powella už několik měsíců, přišel další úder. MInistr financí Scott Bessent napadl instituci, vypadá to na předehru pro odvolání. tzv Přečíst článek

Trump to s deportacemi přehání, myslí si většina Američanů Leaders Většina Američanů si myslí, že prezident Donald Trump zachází příliš daleko ve snaze deportovat migranty žijící ve Spojených státech nelegálně. Ukazuje to aktuální průzkum veřejného mínění pro zpravodajskou televizi CNN, podle něhož je tohoto názoru 55 procent dotázaných a jen 14 procent si myslí, že Trumpova administrativa nejde dostatečně daleko. Na 30 procent Američanů pak má za to, že postup je odpovídající. ČTK Přečíst článek