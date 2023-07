Američané loví čínský malware. Mohl by zbourat energetiku i logistiku

Americké úřady pátrají po malwaru, o kterém se domnívají, že ho do amerických systémů nainstalovali čínští hackeři. Tvrdí to deník The New York Times. Američtí představitelé se obávají, že by takový program mohl vyvolat problémy ve správě energetických a telekomunikačních sítí či v dodávkách americkým vojenským základnám doma a v zahraničí. Peking by mohl program využít například při ozbrojeném konfliktu s Tchaj-wanem.

Reklama

Pátrání po malwaru potvrdily listu zdroje z armády i tajných služeb. Jeden člen Kongresu označil čínský program za "tikající bombu". Představitelé administrativy prezidenta Joea Bidena se domnívají, že hlavním cílem čínského programu jsou logistické systémy, které využívají vojenské základny. Často však takové systémy používají i civilisté.

První zmínky o možném malwaru se podle listu dostaly na veřejnost podle listu na konci května, kdy Microsoft odhalil "záhadný počítačový kód" v telekomunikačních systémech na ostrově Guam, kde je významná americká vojenská základna, i jinde v USA.

Představitelé americké vlády podle listu debatují o tom, zda cílem použití čínského malwaru by bylo pouze přerušení vojenské logistiky či také narušení civilního života. Podle amerických představitelů cílem použití programu by mohlo být zpomalit americkou vojenskou odezvu na eventuální čínský ozbrojený útok na Tchaj-wan či odvrátit pozornost americké veřejnosti od možné čínské agrese vyvoláním logistických problémů v USA. Podle zdrojů deníku však není jasné, jak velký dopad by spuštění programu mohlo mít na americkou armádu a život v USA.

"Bidenova administrativa pracuje neúnavně na ochraně Spojených států před jakýmkoliv přerušením naší kritické infrastruktury," uvedl Bílý dům na dotaz listu The New York Times. Ve vyjádření však výslovně nezmiňuje Čínu. "Prezident poprvé nařídil přísná opatření ohledně kyberbezpečnosti," uvedl mluvčí rady pro národní bezpečnosti Bílého domu Adam Hodge.

Spojené státy připsaly Číně v minulosti několik útoků vedených po internetu. V červenci Bílý dům a společnost Microsoft prohlásily, že se čínským hackerům podařila prolomit ochrana účtů elektronické pošty několik organizací a vládních agentur. USA se domnívají, že Peking má rozsáhlý program zaměřený právě na útoky přes internet. Čínská vláda se k žádnému útoku na americké vládní systémy nepřihlásila.