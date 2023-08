The Weeknd je největší hvězdou současnosti. Podívejte se na ohromující atmosféru jeho pražského koncertu

Kanadský zpěvák vystupující pod uměleckým jménem The Weeknd je podle Guinnessovy knihy rekordů největším hudebním interpretem světa. Měsíčně jej na Spotify poslouchá více než 100 milionů fanoušků, jeho song Blinding Lights je na této streamovací službě nejposlouchanější v historii (přes tři miliardy poslechů).

Reklama

V neděli vystoupil před zaplněným areálem letiště v Letňanech před více než 75 tisíci posluchači. A vyprodal by je klidně ještě pětkrát. Podívejte se na atmosféru koncertu v galerii a ve videu.

Podívejte se na atmosféru koncertu ve fotogalerii🤳

A podívejte se na největší hit The Weeknda Blinding Lights 🎹, kterou vrcholilo vystoupení v Letňanech 🎆

FOTOGALERIE: Walkman slaví 44 let. V dětství dnešních padesátníků jej chtěl každý Enjoy Měl postavení legendy, byl dnešními slovy řečeno „cool“, toužil po něm v osmdesátých letech snad každý. Řeč je o walkmanu, který 1. července slaví 44 let. Tolik uplynulo od chvíle, kdy jej v roce 1979 v Tokiu veřejnosti představil skateboardista se sluchátky na uších, aby dokázal, jak praktický vynález to je a jaké prudké pohyby vydrží. duk Přečíst článek