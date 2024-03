Mateřská je práce na plný úvazek, říká Lilia Khousnoutdinová

Lilia Khousnoutdinová vystudovala politologii a historii na univerzitě v Oxfordu a dál Gender & Development na London School of Economics. Od té doby se věnuje projektům a propagaci rovnoprávnosti žen a mužů. Prosazuje také komfortnější přístup k ženám v průběhu těhotenství, při porodu i po něm.

“Když jsem poprvé před třinácti lety rodila, bylo to v Británii, tak zde již v té době byly samozřejmostí přesné informace, úcta k rodičce i neustálý kontakt s partnerem v průběhu porodu. To v některých porodnicích v Česku stále neplatí. Další služby, které se stále zanedbávají, jsou poporodní návštěvy asistentky, která se vším poradí, zkontroluje a pomůže. To vše je například v Británii hrazené zdravotní pojišťovnou,” vzpomíná na svůj první porod. Druhé dva porody zvládla s pomocí porodních asistentek doma. Porodní asistentky, které jsou velmi vytížené a mnohdy paradoxně věnují více času jiným dětem než svým, by dle ní zasloužily větší finanční ocenění.

Momentálně je pro ni hlavní životní náplní právě výchova dvou malých dětí, dcery a syna, které má s miliardářem Karlam Janečkem. “Mateřská je práce na plný úvazek,” říká s tím, že na dřívější aktivity již čas nezbývá.

Lilia pochází z tatarské rodiny, z otcovy strany má ruské předky. Vyrůstala v Česku, ve Francii, ve Velké Británii a v USA. V současnosti světoběžnice žije v Česku a působí jako lektorka, publicistka, designérka, dula či průvodkyně. Ve svých projektech hájí sexuální a reproduktivní práva a rovnoprávnost mužů a žen. Založila projekt Ženské příběhy a projekt Cesta extáze. Ten je on-line a slouiží ke vzdělávání a mentorství.

Řadu let v Česku také vede v školu zaměřenou na výcvik ceremonialistek (kněžek). Obdobnou školu sama absolvovala v Británii.

