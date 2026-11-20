Kuneš u Prouzy: Důchodci mají levnější jídlo než za komunistů
Měli se Češi za komunismu materiálně lépe nebo hůře, než nyní? Tomáš Prouza diskutoval se šéfem Liberálního institutu Jakubem Kunešem o tom, jaké mýty kolem toho panují. Podcast Prouza přináší newstream.cz pravidelně každý týden.
Nostalgické vzpomínání na levné rohlíky a plošné sociální jistoty naráží na neúprosná ekonomická čísla. Důkladný rozbor reálné kupní síly ukazuje, že základní potraviny, spotřební zboží i služby jsou dnes pro české domácnosti nesrovnatelně dostupnější než před listopadem 1989. V podcastovém rozhovoru se šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou to na konkrétních datech doložil ředitel Liberálního institutu Jakub Kuneš, který zároveň varoval před plíživým návratem byrokratických regulací a snah o centrální řízení trhu.
Česká společnost dlouhodobě podléhá specifickému selektivnímu vzpomínání. Při každém výročí pádu komunistického režimu ožívají v médiích i na sociálních sítích emoce opírající se o představu, že dříve bylo zboží levnější a život jednodušší. Podle ekonoma Jakuba Kuneše však tato nostalgie pramení z elementární chyby v uvažování: lidé sledují pouze izolovanou nominální hodnotu na cenovce, ale zcela pomíjejí dramatický růst příjmů. Jakmile se do srovnání zahrnou reálné mzdy, mediány či starobní důchody, ukazuje se, že naprostá většina běžných statků v čase výrazně zlevnila.
Česká republika dosáhla úrovně HDP a životní úrovně, kdy další rozvoj vyžaduje hluboké strukturální reformy a přechod k vyšší přidané hodnotě, což je proces nesrovnatelně složitější než úvodní fáze postkomunistické transformace. Uvedl to v rozhovoru s ekonomem a šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou publicista David Klimeš. Nové podcasty Prouza pravidelně přináší server newstream.cz.
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Česká republika dosáhla úrovně HDP a životní úrovně, kdy další rozvoj vyžaduje hluboké strukturální reformy a přechod k vyšší přidané hodnotě, což je proces nesrovnatelně složitější než úvodní fáze postkomunistické transformace. Uvedl to v rozhovoru s ekonomem a šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou publicista David Klimeš. Nové podcasty Prouza pravidelně přináší server newstream.cz.
„Mě obecně štve přístup, kdy vnímáme zdražování pouze tím jedním číslem na cenovce. Cena má obrovskou vypovídající hodnotu, ale my k tomu musíme přidávat i to B, a to jsou příjmy lidí. Když řeknete, že v Zimbabwe stojí chleba jeden dolar, bez znalosti tamních platů nevíte vůbec nic. U cizích zemí to chápeme automaticky, ale u Česka na tuto základní úvahu zapomínáme,“ uvedl Kuneš.
Konkrétní analýza nákupního košíku třinácti základních potravin ukazuje, že reálná dostupnost potravin dlouhodobě roste. Za průměrnou mzdu si dnes občan koupí přibližně dvakrát tolik piva než v roce 1979. Zvláštní anomálií je pak cukr, který zlevnil dokonce i nominálně – dnes si jej lze za průměrný výdělek pořídit zhruba devětkrát více než před rokem 1989. Za tímto propadem stojí vyšší produktivita v zemědělství, zrušení unijních produkčních kvót i změna životního stylu, která vedla k poklesu poptávky na vyspělých trzích. Na opačném konci srovnání zůstávají pouze brambory a chléb, které v relaci k mzdám mírně zdražily.
Klíčovým zjištěním je rovněž vývoj u sociálně nejzranitelnějších skupin. Časové řady za posledních patnáct let dokládají, že dostupnost potravin vzrostla vůbec nejvýrazněji seniorům pobírajícím starobní důchod a lidem v prvním příjmovém decilu a kvartilu, přičemž nejvýraznější nárůst kupní síly zaznamenali nízkopříjmoví zaměstnanci ve veřejném sektoru.
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Půl milionu zaměstnanců přejde na živnostenský list a stát přijde o 120 miliard korun. Vyšší platy automaticky nastartují ekonomiku. A bez silných odborů se Česko neobejde. Tomáš Prouza si pozval ekonoma Aleše Roda, aby společně rozebrali tři oblíbené argumenty odborového předáka Josefa Středuly. Podcast Prouza přináší newstream.cz pravidelně každý týden.
Čtyři ledničky
Zatímco u potravin může lidský úsudek zkreslovat každodenní drobná útrata, u domácích spotřebičů a bílé techniky je civilizační posun nepřehlédnutelný. V roce 1988 musel průměrný zaměstnanec na běžnou ledničku vydělávat celý měsíc a zhruba jeden týden k tomu. Dnes si za jedinou průměrnou měsíční mzdu pořídí chladničky čtyři, a to v nesrovnatelně vyšší energetické třídě a s moderními technologiemi.
„V roce 1988 si člověk za jednu průměrnou měsíční mzdu nekoupil ani ledničku a musel vydělávat měsíc a zhruba týden. Dnes si za průměrnou mzdu může koupit ledničky čtyři, a to ještě ani nesrovnáváme kvalitu. V nedostatkové ekonomice navíc člověk nesoutěžil penězi, ale tím, jestli znal v prodejně prodavačku, která mu zboží dokázala sehnat pod pultem,“ řekl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Jakub Kuneš byl hostem podcastu Prouza, který přinášíme pravidelně každý týden. Aktuální epizodu si můžete přehrát v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na YouTube či oblíbených podcastových platformách.
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