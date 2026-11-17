Pavel se na Národní třídě zastal Babiše. Čechům vzkázal: Neidealizujme si minulost
Prezident Petr Pavel na Národní třídě varoval před idealizací života před rokem 1989 a připomněl, že demokracie není samozřejmost. Česko je podle něj dnes bezpečnější, komfortnější a ve světě respektovanější. Nepřítomnost premiéra Andreje Babiše na oslavách zároveň odmítl kritizovat a jeho cestu do Izraele hájil.
Prezident Petr Pavel při připomínce 17. listopadu na Národní třídě vyzval Čechy, aby si neidealizovali komunistickou minulost. „Tu dobu jsem zažil, můžu srovnávat a můžu férově říct, že v čem žijeme dnes, je výrazně lepší, než co bylo dříve,“ uvedl. Podle prezidenta se Česku nedaří špatně a ve světě má větší respekt než před rokem 1989. „Řekl bych, že je lidskou vlastností nevážit si dobrého bydla. Čím déle žijeme v bezpečí, komfortu, dostatku, fungujících službách, tím více to považujeme za samozřejmé,“ řekl.
Demokracie se podle Pavla musí udržovat
Prezident zároveň varoval, že ani demokracii nelze považovat za jednou provždy zajištěnou. „Demokracie nikdy není perfektní a nikdy nebude. Záleží na nás všech, kolik pozornosti jí budeme věnovat. Pokud ji necháme zakrnět, bude špatná,“ uvedl s tím, že svoboda a demokracie přinášejí vedle práv také odpovědnost a povinnosti. Jeho příchod na Národní třídu provázel potlesk a skandování jeho jména, ale také pískot části přítomných.
Část prezidentových odpůrců na něj volala „soudruhu“ v narážce na jeho členství v komunistické straně. Pavel byl před rokem 1989 také příslušníkem československé armády a koncem 80. let nastoupil do výcviku u vojenské rozvědky, kterou například historik Petr Blažek srovnává se státní bezpečností (StB). Petr Pavel má ale negativní lustrační osvědčení.
Premiér Andrej Babiš využil 17. listopad k výzvě ke zklidnění vyhrocené politické atmosféry. Připomněl svobodu říkat vlastní názor i možnost zvolit si vládu a Čechy vyzval, aby se nehádali. Oslav se osobně neúčastní, protože odjel na vládní návštěvu Izraele.
Babiš: Nehádejme se. 17. listopad je i o právu zvolit si vládu, kterou lidé chtějí
Politika
Premiér Andrej Babiš využil 17. listopad k výzvě ke zklidnění vyhrocené politické atmosféry. Připomněl svobodu říkat vlastní názor i možnost zvolit si vládu a Čechy vyzval, aby se nehádali. Oslav se osobně neúčastní, protože odjel na vládní návštěvu Izraele.
Pavel na Národní třídě vyjádřil naději, že právě politické spory nebudou určujícím motivem letošního 17. listopadu a že si lidé atmosféru na Národní třídě přijdou především užít. Ocenil, že Češi podle něj zatím dokážou vzájemné neshody řešit kultivovaně a že se do země dosud nepřeneslo zhoršení situace, které je patrné v některých jiných částech Evropy.
Babišovu cestu do Izraele Pavel hájí
Prezident se zastal také premiéra Andreje Babiše, který se letošních připomínkových akcí neúčastní kvůli pracovní cestě v Izraeli. Účast na státním svátku podle Pavla není ničí povinností. „Rozhodně návštěvu Izraele nepovažuji za únik nebo něco zbytečného. Téma, o kterém tam jedná, je velice aktuální,“ uvedl. Babiš chce v Izraeli jednat o možném pořízení systémů protivzdušné obrany a podle Pavla by takový krok byl pro Česko žádoucí.
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