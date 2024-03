Alopecie dokáže člověka vyřadit ze života, říká zakladatelka nadace Kolibříci pomáhají

Lenka Šourková založila nadaci Kolibříci pomáhají v roce 2018. Od té doby pomohla desítkám lidí, které onemocnění alopecií (autoimunitní porucha, která způsobuje padání vlasů - pozn. red.) částečně vyřadilo ze života. Pro pacienty s alopecií vytvořila podpůrné centrum, jenž nemocným, kteří se mnohdy potýkají kvůli své odlišnosti s šikanou, pomáhá i po psychické stránce.

Kolibříci obdarovávají lidi, kteří kvůli nemoci přijdou o vlasy, ať na krátkou či dlouhou dobu. „Darujeme slušivé a funkční pokrývky hlavy se symbolem Kolibříka.Tento dar je vymyšlený a tvořený tak, aby slušel, byl pohodlný, funkční a aby dělal co největší radost a usnadnil nelehkou cestu. Dále pomáháme ve všech směrech lidem s alopecií, kteří doteď kromě darování paruk z lidských vlasů neměli žádnou jinou pomoc,” říká Lenka Šourková v pořadu Eva Talks na Newstream TV, který moderuje Eva Čeršňáková.

Začátky pomoci nebyly pro Lenku vůbec jednoduché. Dlouho podle ní trvalo, než se seznámila s těmi, kteří jsou otevření a nebojí se o své nemoci mluvit a sdílet své zkušenosti.

„Není jich mnoho, ale jsou odhodláni do toho jít, vše změnit a pomoci ostatním. I pro ně je to zároveň určitý způsob terapie. S každým z nich si povídám, poslouchám jejich příběhy a mluvíme o všem. Díky tomu vím, co jim chybí, chybělo a co je potřeba pro ně udělat. A když během hovoru slyším jejich radost v hlase, je to pro mě neuvěřitelně silný pocit dojetí a hnací motor. Potřebují však pomoci mnohem více,” doplňuje úspěšná žena, která po založení nadace dlouho toužila.

Jaké reakce od okolí zažívají lidé s alopecií?

Kdo nemoc snáší nejhůře?

Mohou se nemocní stát terčem šikany?

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

