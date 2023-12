Farář Zbygniew Czedlnik: Čím je nebe temnější, tím víc hvězdy září

Tragická událost, která se ve čtvrtek odehrála, zasahuje nás všechny a zasáhla i mě osobně. Ztráta života je tou největší ztrátou, jakou si můžeme představit, a je mi nesmírně líto, že k něčemu takovému došlo.

Reklama

Navíc skutečnost, že se to odehrálo na náměstí Jana Palacha a na univerzitní půdě, což jsou pro mě dva symboly svobody, vnímám podobně jako svatokráděž. Svobodu považuji za největší dar od Pána Boha a tu svobodu si musíme chránit. A i přesto, co dramatického se stalo, tak tu svobodu nám nesmí nikdo vzít.

Také jsem si uvědomil, že se to odehrálo v den, kdy máme nejkratší den a nejdelší noc. Po něm už bude každý další den o trošku delší a bude o trošku více světla.

Střelba v Praze šokovala svět, zděšení znělo z Washingtonu, Paříže i Berlína Politika Dnešní tragická střelba na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze šokovala celý svět. Soustrastnou reakci nabídl například Bílý dům, ale také německý kancléř Olaf Scholz či francouzský prezident Emmanuel Macron a další nejvyšší představitelé sousedních i vzdálenějších zemí. Ti ve svých projevech zármutku zveřejněných na sociálních sítích vyjadřovali též podporu České republice a soucit či solidaritu s oběťmi a jejich rodinami. Zprávám z Prahy věnovala mimořádnou pozornost světová média. ČTK Přečíst článek

A světlo, o tom jsme se i bavii ve vánočním pořadu Vip Eva Talks, je to vlastně symbolické. Ta událost nás dostala do tmy, ale ta tma se pro nás každým dalším dnem bude zkracovat a budeme směřovat zase ke světlu. Nesmíme zoufat, protože i když to potrvá, den se bude prodlužovat, noc zkracovat a noc nezvítězí nad dnem, tma nikdy nezvítězí nad světlem.

A když je v těchto dnech to nebe hodně tmavé, tak čím je nebe tmavší, tím jsou hvězdy jasnější. Tím chci říct, že národ spojují hodnoty, soudržnost, solidarita, což jsou ty hvězdy na obloze, které aktuálně hodně svítí.