Vojtěch Měřínský: Spotřeba elektřiny tolik neporoste. Chybět bude výkon, ne energie
Debata o dramatickém růstu spotřeby elektřiny naráží na realitu. Zatímco rozvojový svět staví novou infrastrukturu, Česku hrozí spíše stagnace. Elektrifikaci totiž brzdí limity sítí i fyzikální zákony úspornějších technologií.
Debata o růstu spotřeby elektřiny má zásadní slabinu: pracuje se světem jako s celkem. Globální spotřeba sice poroste, ale růst je a bude extrémně koncentrovaný. Rozvíjející se ekonomiky tvořily v roce 2025 80 procent globálního přírůstku a samotná Čína 58 procent. Nejde tam přitom o elektrifikaci v evropském smyslu, tedy o náhradu fosilních paliv kvůli klimatickým cílům, nýbrž o rostoucí příjmy a vybavenost – klimatizace, spotřebiče či průmyslovou výrobu. Když IEA očekává průměrný roční růst 3,6 procenta do roku 2030, jde o vážený průměr, ve kterém vyspělé ekonomiky hrají malou roli.
Přeneseno na české poměry vypadá obrázek jinak. Od roku 1990 vzrostla spotřeba elektřiny v ČR o pouhých šest procent, zatímco v EU o 21 procent. Svého vrcholu dosáhla v roce 2021 a od té doby klesla o zhruba devět procent. V EU spotřeba od finanční krize do pandemie stagnovala a od té doby rovněž klesá.
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Názory
Výbušná zařízení pod elektrickým vedením, zkraty a odstavené bloky elektráren. Německo řeší další útoky na svou kritickou energetickou infrastrukturu. Zakladatel skupiny Amper Jan Palaščák varuje, že podobné incidenty se mohou objevit také v Česku. Amatérský útok podle něj blackout sice nezpůsobí, ale může stačit k tomu, aby zabrnkal na nervy veřejnosti i energetických trhů.
Místo raketového růstu spíše stagnace
Celý Green Deal je postaven tak, aby spotřeba plynule rostla. Rozpor mezi daty a politickým rámcem tedy není sporem o fakta, ale o to, jak silně a jak rychle bude regulace schopna trend obrátit. Moje odpověď zní: velmi pozvolna.
Česká republika je specifická svou průmyslovou a transportní základnou, která stojí nejen na elektřině, ale i na jiných typech energie. Očekávám proto, že růst spotřeby nebude nijak závratný a spíše než růst očekávám stagnaci. Operátor přenosové soustavy sice s růstem počítá, jeho rozpětí je však velmi široké a skutečný vývoj se dosud drží u jeho spodní hrany. Má predikce se od oficiálních výhledů odlišuje primárně v jednom bodě, a to v tom, že elektrifikace vynucená klimatickými cíli bude v Česku výrazně pozvolnější, než předpokládají evropští představitelé.
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Nízký tarif může domácnostem ušetřit tisíce korun ročně, velká část Čechů ale neví, kdy ho má aktivní ani jak ho správně využít. Podle průzkumu společnosti epet dokáže hodnoty vysokého a nízkého tarifu správně rozlišit jen 35 procent lidí a provoz spotřebičů levnějším hodinám přizpůsobuje pouhých 17 procent.
Past jménem efektivita a limity sítí
Hlavním stimulantem růstu bude elektrifikace vynucená zelenou regulací. Cena emisních povolenek vytlačuje uhlí a od roku 2028 nastupuje ETS2, který zdraží plyn i motorová paliva. Náhrada míří do tepelných čerpadel a elektromobilů, ale nikoli tak významně, jak se předpokládalo. Nejde totiž o změnu, kterou by si spotřebitel zvolil, nýbrž o změnu vynucenou regulací a vykoupenou dotacemi. Bez nich by byla ještě pomalejší.
Je zde navíc často přehlížený detail, a to, že elektrifikace nepřenáší spotřebu jeden ku jednomu, ale dělí ji účinností. Tepelné čerpadlo dokáže nahradit plynový kotel s přibližně třetinovou spotřebou energie, podobně je tomu u elektromobilu ve srovnání se spalovacím vozem.
Skokově může českou bilanci změnit jen jedna věc – datová centra. Zároveň je to faktor s nejtvrdší brzdou, kterou je kapacita sítí. Praha navíc mezi evropská centra typu Frankfurtu či Dublinu nepatří. Rozhoduje dostupná kapacita sítě, cena elektřiny, teplota a latence sítě, přičemž v těchto parametrech mají prim skandinávské země.
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Nejde o energii, ale o dostupný výkon
V českém případě tak klíčovou otázkou není růst spotřeby, ale náhrada končícího uhlí a vykrývání nestabilní výroby. Robotizace a digitalizace navíc znamenají provoz 24/7, tedy plynulejší poptávku, která se s nespojitou výrobou z fotovoltaiky může snášet ještě hůř.
Do roku 2036 půjde na straně výroby o kombinaci plynu, fotovoltaiky, dovozu a akumulace. Nové bloky v Dukovanech jsou strukturálním řešením, ale rok 2036 beru jako optimistickou variantu. Bateriová úložiště sice přesunou přebytek z letního poledne do večerní špičky, elektřinu však kromě těch dieselových nevyrábějí. Klíčové proto bude zvyšování interkonektivity, aby přebytky přecházely tam, kde slunce zrovna nesvítí.
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