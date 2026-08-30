Češi zbytečně přeplácejí za elektřinu. Kvůli jedné neznalosti přicházejí o tisíce
Nízký tarif může domácnostem ušetřit tisíce korun ročně, velká část Čechů ale neví, kdy ho má aktivní ani jak ho správně využít. Podle průzkumu společnosti epet dokáže hodnoty vysokého a nízkého tarifu správně rozlišit jen 35 procent lidí a provoz spotřebičů levnějším hodinám přizpůsobuje pouhých 17 procent.
Češi si v údajích na elektroměru věří víc, než odpovídá jejich skutečným znalostem. Podle průzkumu energetické společnosti epet se 68 procent lidí domnívá, že se v nich vyzná dobře. Praktická zkouška ale ukázala výrazné mezery.
Jednoduchou hodnotu spotřeby dokázalo správně přečíst 93 procent respondentů. Identifikační číslo elektroměru ale poznalo jen 45 procent lidí a vysoký a nízký tarif správně rozlišilo 35 procent.
Právě neznalost nízkého tarifu přitom může domácnosti stát tisíce korun ročně.
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Nízký tarif má stále více domácností
Nízký tarif využívá podle odhadů přibližně 35 procent českých domácností. Jde o časové úseky, kdy je elektřina účtována za nižší cenu. Typicky jej využívají domácnosti s dvoutarifní distribuční sazbou, například ty, které elektřinou topí nebo ohřívají vodu.
Jeho rozšíření navíc roste. Zatímco v průzkumu z roku 2024 uvedlo nízký tarif 26 procent respondentů, letos už 35 procent.
Téměř třetina lidí však vůbec neví, zda jejich domácnost nízký tarif má. A ani ti, kteří ho využívají, často neznají přesné časy jeho spínání. Ty podle průzkumu zná jen 43 procent domácností.
Provoz spotřebičů nízkému tarifu přizpůsobuje pouze 17 procent lidí.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Není jen v noci
Část Čechů má navíc o nízkém tarifu chybnou představu. Více než 15 procent respondentů se domnívá, že platí vždy jen v noci mezi 22:00 a 6:00.
Ve skutečnosti může být levnější elektřina dostupná v několika časových úsecích během dne. Konkrétní časy se liší podle distribuční sazby a odběrného místa. Více než pětina lidí přitom neví ani to, kde tyto údaje hledat.
„Domácnostem doporučujeme nejprve ověřit, zda nízký tarif využívají, a zjistit si přesné časy jeho spínání na webu distributora podle distribučního území a kódu HDO,“ uvedl obchodní ředitel epet energie Roman Šmíd.
Podle něj se vyplatí přesunout do levnějších hodin hlavně provoz energeticky náročnějších spotřebičů, například pračky, myčky nebo sušičky.
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Úspora může dosáhnout tisíců korun
Podle modelových výpočtů epet může aktivní využívání nízkého tarifu domácnosti ušetřit několik tisíc korun ročně.
U dvoučlenné domácnosti se spotřebou 2,5 MWh může úspora proti jednotarifní sazbě dosáhnout přibližně 4000 korun ročně. U čtyřčlenné domácnosti se spotřebou 4,5 MWh jde zhruba o 7000 korun.
Rozhodující je, jak velká část celkové spotřeby připadne právě do levnějšího tarifu.
„Největší efekt proto nepřináší jen občasné spuštění jednoho spotřebiče ve správný čas, ale zejména pravidelný odběr, například při ohřevu vody, vytápění nebo nabíjení elektromobilu,“ uvedl Šmíd.
Pomoci může také odložený start spotřebičů, časovač nebo chytrá zásuvka.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.