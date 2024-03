Michal Nosek: Udělala by povinná vojna z kluků chlapy, kteří by byli armádě co platní? Určitě ne

V listopadu 2004 podepsal tehdejší prezident Václav Klaus zákon o reformě armády. Poslední nástup mladých branců se odehrál před tím, třicátého března roku 2004, tedy přesně před dvaceti lety.

Do služby vlasti tehdy nastoupilo necelých devět stovek odvedenců. Ti sloužili do prosince stejného roku, a od následujícího ledna se kasárna vyprázdnila a armáda se plně profesionalizovala.

Tímto rokem tak zmizela letitá noční můra všech mladých mužů. Doba tomu přála míru, protože si po válce v Jugoslávii další evropský konflikt nikdo nedokázal představit.

Strach z války

Nyní je situace diametrálně odlišná, a stále více se téma obnovení povinné vojny diskutuje, a hlasy pro tento krok se množí. Naštěstí rozpravy o zmíněném nápadu probíhají jen v teoretické rovině, protože je v praxi nerealizovatelný.

Z kasáren se v průběhu dvou dekád stala obchodní centra, bytovky, nebo místa pro kulturní vyžití. Některé komplexy v průběhu dvou dekád zmizely úplně. Nové „záklaďáky“ by tak nebylo kde ubytovat, neměl by je ani kdo, ani co školit - profesionální vojáci mají jiné povinnosti.

Obnovení všeobecné vojenské povinnosti je tak logisticky nezvládnutelné a alternativ jak posílit zájem mladých o armádu příliš není. Zájem o službu v aktivních zálohách je u mladých mizivý. Navíc i řada pozic v profesionální armádě zůstává neobsazená.

Naprostý nezájem

Slova Václava Klause, která přednesl k posledním odvedenců po složení jejich přísahy se tak nevyplnila.

Prezident tehdy pronesl: „Jsem přesvědčen, že není na místě pocit, že nástupem vojenské služby ztrácíte cenný rok života. Spíše se obávám, že profesionalizací ozbrojených sil současně ztrácíme i něco, co k životu mladých mužů po generace v dobrém i zlém patřilo, a tato zkušenost může dalším generacím v životě chybět.“

Naopak se ukazuje, že povinná vojenská služba nikomu věru nechybí. Povinný nástup do armády z mladíků, kteří to považují za ztrátu času, muže neudělá. Navíc by znovuoživení letité tradice povinné vojenské služby pro všechny přišla státní kasu převelice draho.