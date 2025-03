Světový obchod už neřídí jen tržní síly. Geopolitika přepisuje pravidla

Nová studie Bank for International Settlements (BIS) ukazuje, že obchodní vztahy jsou stále více ovlivněny geopolitickými aliancemi, což zpomaluje růst obchodu mezi protivníky.

Mezinárodní obchod čelí rostoucím geopolitickým tlakům, které zpomalují jeho růst a mění jeho dynamiku. Analýza Bank for International Settlements (BIS) The Role of Geopolitics in International Trade na základě dat z 47 ekonomik a 5 000 sektorů v letech 2017–2023 potvrzuje, že obchodní vztahy se stále více řídí geopolitickými aliancemi.

Geopolitická vzdálenost brzdí obchodní růst: Země, které jsou geopoliticky vzdálenější, obchodují méně. Mezi geopolitickými protivníky rostl obchod v průměru o 12 procentních bodů pomaleji než mezi spojenci.

Země, které jsou geopoliticky vzdálenější, obchodují méně. Mezi geopolitickými protivníky rostl obchod v průměru o 12 procentních bodů pomaleji než mezi spojenci. Nižší objemy, ne ceny, jsou hlavním faktorem poklesu: Objem obchodovaných produktů mezi geopolitickými protivníky klesá, zatímco exportní ceny zůstávají stabilní. Vyšší náklady spojené s geopolitikou tak nesou spíše importéři a další články dodavatelského řetězce.

Objem obchodovaných produktů mezi geopolitickými protivníky klesá, zatímco exportní ceny zůstávají stabilní. Vyšší náklady spojené s geopolitikou tak nesou spíše importéři a další články dodavatelského řetězce. Ruská invaze na Ukrajinu urychlila obchodní fragmentaci: Po roce 2022 se obchodní vztahy výrazněji přeskupují podle geopolitických vazeb, což dále posiluje globální obchodní polarizaci.

Po roce 2022 se obchodní vztahy výrazněji přeskupují podle geopolitických vazeb, což dále posiluje globální obchodní polarizaci. Dopady přesahují USA a Čínu: I po vyloučení těchto dvou ekonomik z analýzy zůstávají výsledky stejné, což ukazuje, že geopolitika ovlivňuje celý světový obchodní systém.

Světový obchod už neřídí jen tržní síly – kdo je geopoliticky vzdálenější, ten obchoduje méně.

