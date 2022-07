Politický diář Jany Havligerové: Volby se blíží. Zachraň se, kdo můžeš

Sociální demokracie kandiduje do vedení několika obcí spolu s komunisty, v Táboře k sobě navíc přibrala ještě SPD, vše pod hlavičkou „Šance pro Tábor“. Podle šéfa socialistů Michala Šmardy se jedná „o místní specifikum,“ tamní kandidátku prý nezrušil z úcty k současné táborské místopředsedkyni ČSSD Olze Bastlové. Ta podle něj garantovala, že to nebude znamenat žádný ideový kompromis. No tě pic.

Benevolence předsedy ČSSD Šmardy ale asi tryská z jiného pramene. Sám by v podzimních volbách rád obhájil post starosty Nového Města na Moravě, do voleb jde pod značkou „Lepší Nové Město – sociální demokraté a nezávislí“.

A ČSSD úplně zapřel starosta Náchoda Jan Birke. Kdysi vlivný socialista a poslanec hodlá starostenský mandát obhájit na kandidátce nazvané „Jan Birke pro Náchod“. Šmarda se po svém zvolení do čela sociální demokracie radoval, že jeho strana už nebude ve vládě, a proto konečně může zastupovat zájmy neprivilegovaných lidí. Tak už víme, co to znamená: Sebeobranu.

Ministr pro místní rozvoj, předseda Pirátů Ivan Bartoš přes sociální sítě hledá na resort „někoho šikovného, kdo by pomohl vyřešit krizi bydlení”.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta zase na mimořádném sjezdu STAN za jednoznačnou politickou chybu hnutí označil fakt, že stanaři netrvali na obsazení ministerstva pro místní rozvoj. Ukázkové souznění předvolebních spojenců.

