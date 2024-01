Politický diář Jany Havligerové: Fiala velí -  držte krok

Vicepremiér Marian Jurečka je připraven uvažovat o rezignaci kvůli tomu, že neukončil večírek na resortu práce po střelbě na pražské filosofické fakultě. Pokud by tedy vyžadoval jeho odchod premiér Petr Fiala. Ten výměnu některého z ministrů nyní neplánuje. Vláda je podle něj v dobré kondici a její členové mají chuť pokračovat v reformách. Lidovecký šéf Jurečka Podle Fialy udělal chybu, ale omluvil se. Nyní musí získat zpátky ztracenou důvěru. Ani žlutá karta tentokrát nepadne.

Držet „pořadový krok“ vláda potřebuje. Kdyby kvůli ničemu jinému, tak proto, že se rozhodla prosadit korespondenční volbu. Začít jednat o příslušné normě se chystá pokud možno na nejbližší schůzi sněmovny. Parlamentní opozice chystá obstrukce, korespondenční hlasování je podle ANO a SPD útokem na demokracii. Zajisté, vždyť čeští občané, kteří v minulých parlamentních volbách volili na ambasádách, dali Babišovu hnutí pět procent hlasů, a pro Okamurovu stranu odevzdali jen 2,19 procenta hlasů.

Jestli čistě náhodou nevíte, co ještě pětikoaliční premiér a jeho ministři pro republiku dělají, tak se to brzy dozvíte. Bude to stát za to. Fialův kabinet spouští novou fázi kampaně Česko informuje za téměř dvaadvacet miliónů korun, potrvá až do evropských voleb. Vysvětlovat má podle vládního mluvčího legislativní změny a nová nařízení týkající se každodenního života. První, letní část informační kampaně, i ta přišla na víc než jedenadvacet miliónů, už je za námi. Kdo ji zaznamenal, ať se přihlásí.