Politický diář Jany Havligerové: Fiala chce trumfnout Rusko a Čínu

Premiér Fiala létá po subsaharské Africe, při své osmidenní cestě navštíví pět zemí – Etiopii, Keňu, Nigérii, Ghanu a Pobřeží slonoviny. Afrika je podle něj zajímavá, připouští ale, že se tam v posledních letech velmi silně angažovalo Rusko a ještě intenzivněji se tam uchytila Čína. „Pro ČR to není úplně nejpřirozenější region z hlediska spolupráce, ale to musíme změnit. Musíme to, co jsme zanedbali, napravit,“ říká předseda vlády. Copak má Česko ještě na skladě letouny L – 39 Albatros?

Vládní koalice požádala o konání mimořádného jednání dolní komory parlamentu. Stalo se, a zase to neklaplo. Z plánovaných osmi bodů schůze hlasovali poslanci jen o šesti. K předlohám o přípravě stavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a o omezení nedostupnosti některých léků se poslanci nedostali. Úplný debakl to není, radovat se může ministr zdravotnictví Válek. Jím předkládaný návrh považují experti za paskvil. Doba, kdy bude moci říct - „mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky“, se opět oddálila.

A nakonec trochu folklóru. Piráti hlasují o odvolání šéfa poslaneckého klubu Michálka z republikového výboru. Na začátku října se vůdci Pirátské strany a STAN shodli, že vzájemné spory poškozují jejich spolupráci i vládu jako celek. Případné budoucí neshody prý budou řešit interně a s chladnou hlavou. To si ovšem Piráti musejí nacvičit. Michálek jim nácvik jistě s chladnou hlavou promine.

