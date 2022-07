Petr Dufek: Růst cen bytů příliš nepolevil. Splasknutí bubliny je v nedohlednu

Česká národní banka sice hovoří o výrazném nadhodnocení nemovitostí v ČR a spekuluje se o splasknutí bubliny na realitním trhu, avšak tvrdá čísla zatím nic takového – alespoň pro začátek roku – ještě nenaznačují, komentuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

I v prvním čtvrtletí se ceny bytů zvyšovaly, konkrétně o pět procent ve srovnání s posledním kvartálem roku 2021. Útěchou tak snad může být jen to, že jde alespoň o symbolické zpomalení dosavadního cenového růstu.

V meziročním srovnání byty zdražily o téměř čtvrtinu, a tedy opět nejvíce v celé EU. Více než dvacetiprocentním zdražením bytů se už může „pochlubit“ jen Estonsko a Maďarsko. V celé EU pak ceny bytů meziročně vzrostly v úvodu roku o 10,5 procenta, v eurozóně o něco pomaleji, a sice o 9,8 procenta.

Růst cen nemovitostí v EU stále předbíhá samotnou inflaci. Vysoká inflace v kombinaci s levnými penězi nejenom podporuje zadlužování se na nákup nemovitostí, ale současně láká investory na realitní trh s vidinou kladného výnosu a zajištění reálné hodnoty peněz.

V našem případě realitní trh do nedávna podporovaly relativně dostupné hypotéky, jejichž úrokové sazby ovšem už do současnosti výrazně narostly, a navíc se na jaře opět zpřísnily podmínky pro jejich poskytování. Zájem o pořízení si bytu na dluh logicky poklesl, nicméně do cen se ještě zatím tak úplně nepropsal. Stále totiž platí, že část investorů považuje reality za jistou pojistku proti inflaci. Zároveň výrazně v posledním roce rostou náklady na výstavbu, což se nepochybně do cen rovněž odráží.

Rekordní bytová výstavba by však dosavadní trend prudkého růstu cen přece jen mohla zbrzdit, nebo dokonce zastavit. Otázkou však je, jak budou na trhu aktivní velcí zahraniční kupci, kteří mají zájem o větší bytová portfolia. Zda vykompenzují v době rostoucí nabídky úbytek hypotekářů či nikoliv.

V každém případě minimálně část trhu je možná už zralá na korekci, a to zejména v případě secondhandových bytů, jejichž ceny v posledních letech rovněž výrazně narostly. Alespoň z dat za první kvartál je vidět, že růst cen v jejich případě docela za těmi novými viditelně zaostal.

