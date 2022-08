Petr Dufek: Firmy až na výjimky čekají slabší zakázky

Aktuální průzkum Evropské komise nepřekvapivě potvrzuje zesilující obavy z vývoje v dalších měsících, a to jak v průmyslu, tak ve službách, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Česká ekonomika si sice ve druhém čtvrtletí vedla vcelku dobře – byť nelze úplně přehlížet zásadní vliv narůstajících zásob. Nyní, kdy už jsme za polovinou třetího čtvrtletí, jde ovšem přece jen o stará data.

Novější tvrdá data o tom, jak se vedlo jednotlivým odvětvím či oborům ekonomiky k dispozici ještě nejsou, a tak nezbývá než se podívat na soft ukazatele vyplývající z pravidelných měsíčních průzkumů důvěry. Pravidelný konjunkturální průzkum z dílny statistického úřadu už máme za sebou, nicméně dnes přišly na řadu podrobné výsledky z Evropské komise, které ukazují, jak svoji současnost a budoucnost vidí jednotlivá odvětví a obory české ekonomiky.

Cekově výsledky průzkumů vyznívají stále méně optimisticky, zejména pokud se podíváme na vývoj zakázek či očekávané poptávky. Většina průmyslových oborů je z pohledu zakázek spíše pesimistická, výjimkou je automobilový průmysl, který se po dlouhém čipovém hladomoru opět rozjíždí.

Se slabšími zakázkami jde ruku v ruce i nižší potřeba nových pracovníků, kterou potvrzuje průzkum napříč celým průmyslem. Zatímco poptávka bude podle firem slabší, začínají se hromadit zásoby a klesají i inflační očekávání.

Ve službách, které českou ekonomiku dosud držely díky svému restartu nad vodou, je situace obdobná jako v průmyslu. Optimismus firem založený na očekávaném růstu poptávky je ten tam, výjimkou jsou poštovní a kurýrní služby a rovněž i cestovní kanceláře.

Naproti tomu HORECA, kterou covid dlouho drtil se sice letos konečně nadechla, avšak v důsledku rostoucích nákladů na jedné straně a propadu životní úrovně spotřebitelů na straně druhé, začíná vyhlížet do dalších měsíců se skepsí. I ve službách panuje přesvědčení, že ceny už porostou pomaleji, avšak je to jen očekávání. Zbytek zůstává v režii komoditních trhů, respektive cen energií.

Aktuální průzkum nepřekvapivě potvrzuje obavy z dalších měsíců, a to jak v průmyslu, tak ve službách. Jsou zde samozřejmě obory, které čekají od dalších měsíců nárůst poptávky, avšak jde spíše o výjimky. Soft ukazatele tedy opět naznačují, že ekonomika směřuje do útlumu, a to nejenom u nás, ale i třeba v nám blízkém Německu.