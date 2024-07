Prezident Macron hrál vabank, a ten vyšel

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyhrál tím, že oslabil a odstavil Marine Le Penovou. Šlo o moc, a tu získal zpět. Možná se ukáže, že by bývalo bylo lepší vítězství populistů teď, na "zklamání voličů" by měli slabý mandát a jen tři roky.

Francouzské překvapivé parlamentní volby, které po eurovolbách svolal prezident Emmanuel Macron, přinesly překvapivý výsledek. Čekalo se, že vyhrají nacionalisté Marine Le Penové, následovat bude levice a Macronova centristická strana skončí poslední. Zvítězila široká koalice levicových stran následovaná Macronem a krajní pravice je třetí. Gamble vyšel.

Macron rozpustil parlament a vyhlásil volby kvůli Le Penové, jejíž strana drtivě zvítězila v eurovolbách. Komentátoři vítězství krajně pravicové strany intepretovali tak, že Macronovi se zásadně oslabí jeho domácí pozice. Evidentně nechtěl dohrát své zbývající tři roky v prezidentském úřadu jako otloukánek sebevědomých nacionalistů. Proto svolal volby, ač si všichni takříkajíc ťukali na čelo.

Výsledkem je, že se Macron vrací do hry jako král. Levice nemá tolik, aby sestavila vládu. Prezident tak bude ten, kdo bude mít největší vliv na domácí politiku, ač to vypadalo právě naopak. Bude stavět vládu, všichni s ním budou muset vyjednávat a respektovat jej. Jeho strana skončila druhá, což není tak špatný výsledek.

Nebude to ale procházka růžovým sadem. Vítězná Nová národní fronta je slepenec levicových stran, od progresivistů po komunisty, ani jejich koaliční spolupráce nebude snadná. Levice nebude chtít s macronovci dělat koalici, lepenovce nechce prezident. Sestavit širokou koalici skoro nejde. Nejpravděpodobnější bude asi nějaká forma úřednické vlády zaměřené na konkrétní projekty.

Pro trhy je pozitivní to, že spíše půjde o vládu kompromisů než rozpočtových výstřelků. Francie není v nejlepší kondici. Za Macrona sice zásadně klesla nezaměstnanost, ale země dlouhodobě hospodaří s velkým dluhem, aktuálně ve výši 110 procent HDP. Rozpočtový schodek přesáhl pět procent.

Macron vyhrál tím, že oslabil a odstavil Le Penovou. Šlo o moc, a tu získal zpět. Možná se ale ukáže, že by bývalo bylo lepší vítězství populistů teď, na "zklamání voličů" by měli slabý mandát a jen tři roky. Jak Le Penová slibovala, následovat může drtivé vítězství v roce 2027. Ale co, do budoucnosti nikdo nevidí.