Lukáš Kovanda: Francouzské akcie už rostou, cena se ale nevrátí na úroveň před eurovolbami

Francouzské akcie rostou, euro už též. Trhy však vyhlížejí zhoršení ratingu Francie a vleklou nejistotu na její politické scéně. Oddechly si ale, že ji – prozatím – neovládne ani Mélenchon, ani Le Penová

Výsledek francouzských parlamentních voleb má na trhy po úvodním mírném poklesu už pozitivní dopad. Akciové tituly zahrnuté do hlavního francouzského burzovního indexu, CAC 40, dnes přidávají 0,7 procenta. Daří se i bankovním titulům jako Société Générale nebo BNP Paribas. Akcie největších francouzských bank jsou však stále citelně pod úrovní z doby těsně před vypsáním předčasných voleb před zhruba měsícem. K mírnému růstu vůči dolaru se po ranním poklesu vrátilo i euro.

Nečekané volební vítězství bloku levicových stran totiž netlumí obavy stran udržitelnosti francouzských veřejných financí. Trhy sází na to, že Francii poměrně brzy čeká další zhoršení jejího ratingu. Investoři si ale zároveň uvědomují, že levicový blok je širokým uskupením extrémních, ale i umírněných stran a uskupení. Je tak možné, že některé z těch umírněných budou ochotny se podílet na vládě s centristy prezidenta Emmanuela Macrona, jehož formace skončila druhá na pásce. Ve výsledku by tak mělo být odvráceno riziko, že vládní politiku bude až příliš formovat extrémní levice, spojená ponejvíce s osobou lídra Jeana-Luca Mélenchona. Novým premiérem či premiérkou tak může být zástupce socialistů nebo Zelených.

Zároveň výsledek voleb „neutralizuje“ stranu Marine Le Penové, která nečekaně skončila až třetí. Macronovým centristům a bloku levicových stran se ji totiž ve druhém kole voleb podařilo účinně vyblokovat, v rámci takzvané „republikánské fronty“. Nelze však zapomínat na to, že „lepenovcům“ dala v prvním kolem voleb hlas celá zhruba třetina voličů. Trhy tak střednědobě musí započítat do cen aktiv tu možnost, že Le Penová zvítězí v prezidentských volbách roku 2027.

Varianta úřednické vlády

Výsledek nynějších parlamentních voleb je ovšem ten, že vládu nebude moci sestavit ani jeden z extrémních proudů, tedy ani ne ten zosobněný Mélenchonem, ani ten představovaný Le Penovou. Daní za to ovšem může být až příliš roztříštěný, v důsledku nepříliš funkční parlament, jehož neakceschopnost jen může zvýšit šance Le Penové v prezidentské volbě za tři roky. Pokud v ní má být klíčovým soupeřem Mélenchon, ten se nynějším pravděpodobným podílem na moci může v rámci nutných kompromisů v očích alespoň části svých voličů „umazat“ a ztratit kredit úhlavního kritika centristické Macronovy politiky. Nyní předpokládaná nefunkčnost parlamentu by mohla dláždit cestu k vytvoření úřednické vlády, vytvářené do značné míry v režii prezidenta Macrona, nebo k vypsání nových parlamentních voleb.

Z hlediska investorů je ovšem vyhlídka roztříštěného, nefunkčního parlamentu, potenciální úřednické vlády, ba dokonce dalších voleb, příznivější, než pokud by parlament ovládl na jedné straně buď Mélenchon, nebo na straně druhé Le Penová, resp. strany, jež reprezentují. Tyto strany totiž mají v programu body, jež by při realizaci znamenaly dramatické navýšení francouzských veřejných výdajů. Země se přitom již nyní potýká s vysokým zadlužením a další výrazný nárůst výdajů by ji postavil do střetu s Bruselem a institucemi EU.

Tento scénář se nyní zdá být zažehnán. Proto dochází k růstu akcií a nelze čekat jejich výraznější cenový propad, a ani výraznější propad francouzských dluhopisů nebude na pořadu dalších dní. Zároveň se ale kvůli předpokládanému delšímu období politické nejistoty cena těchto aktiv nevrátí na své úrovně z doby, než prezident Macron na základě výsledku voleb do europarlamentu před zhruba měsícem předčasné parlamentní volby vypsal.

