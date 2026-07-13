Lukáš Kovanda: Zetor v Brně končí. Může za to politika EU
Přesun výroby Zetoru do Indie podle ekonoma Lukáše Kovandy ukazuje, že evropská klimatická politika může mít i opačný efekt. Evropská unie přijde o pracovní místa a průmyslové know-how, zatímco celková uhlíková náročnost výroby a dopravy se může zvýšit.
Kdokoli čte odbornou akademickou literaturu publikovanou v impaktovaných časopisech, nemůže být přesunem výroby traktorů Zetor z Brna do Indie překvapen. Například studie finských ekonomů, publikovaná před dvěma lety v renomovaném časopise Energy Economics, se zaměřuje na dopad emisních povolenek na podnikovou sféru v Evropské unii.
Emisně náročná výroba se přesouvá mimo EU
Autoři studie dospěli k závěru, že kvůli emisním povolenkám:
- vzrostl uhlíkový obsah dovozu do EU,
- klesl uhlíkový obsah evropského vývozu,
- část emisně náročné produkce se přesunula mimo regulovaný prostor, tedy mimo EU,
- celkový objem uhlíku obsaženého v obchodních tocích EU se mírně zvýšil.
Jak se tato zjištění vztahují k Zetoru a k oznámenému ukončení výroby v Brně po osmdesáti letech?
Jedna z nejznámějších českých průmyslových značek uzavírá historickou kapitolu. Zetor po 80 letech ukončí výrobu traktorů v Brně a přesune ji do Indie. Firma tvrdí, že kvůli drahým energiím, práci a materiálu už evropská produkce nedokáže konkurovat. Změna připraví o místo 33 zaměstnanců.
Zetor v Brně končí s výrobou. Po 80 letech ji přesouvá do Indie
Zprávy z firem
Jedna z nejznámějších českých průmyslových značek uzavírá historickou kapitolu. Zetor po 80 letech ukončí výrobu traktorů v Brně a přesune ji do Indie. Firma tvrdí, že kvůli drahým energiím, práci a materiálu už evropská produkce nedokáže konkurovat. Změna připraví o místo 33 zaměstnanců.
Výroba v Asii má být výrazně levnější
Klíčovým důvodem ukončení výroby traktorů Zetor v Brně je nákladnost vstupů a materiálů, tedy oceli, plastů, hliníku a energií. Ty jsou v Indii a Číně zhruba o 30 až 35 procent levnější, což ve výsledné ceně traktoru znamená úsporu nejméně 25 až 30 procent.
Zhruba třetinu tohoto rozdílu lze podle mého odhadu přičíst emisním povolenkám EU.
Brusel však výrobu traktorů Zetor v Brně ztížil i jinak, a sice častými změnami evropských předpisů a emisních norem, kvůli nimž se výrobci velikosti Zetoru přestalo ekonomicky vyplácet vyvíjet vlastní motory.
Zetor doplatil na drahé vstupy i nejistotu
Regulatorní nejistota, která podle mého názoru doléhá i na mnohem větší automobilky, například Volkswagen, se spojila s umělým zdražením energií a vstupů prostřednictvím emisních povolenek. Tyto faktory nakonec zásadně přispěly k tomu, že výroba traktorů Zetor v Brně přestala být konkurenceschopná.
Volkswagen zvažuje další masivní propouštění. Vedle již dohodnutého zrušení 50 tisíc pracovních míst do roku 2030 by mohl koncern v příštích letech seškrtat stejný počet pozic navíc. Celkem by tak o práci mohlo přijít až 100 tisíc zaměstnanců. Automobilka zároveň omezuje nabídku modelů a některým německým závodům hrozí uzavření.
Volkswagen chystá obří čistku. O práci může přijít až 100 tisíc lidí
Zprávy z firem
Volkswagen zvažuje další masivní propouštění. Vedle již dohodnutého zrušení 50 tisíc pracovních míst do roku 2030 by mohl koncern v příštích letech seškrtat stejný počet pozic navíc. Celkem by tak o práci mohlo přijít až 100 tisíc zaměstnanců. Automobilka zároveň omezuje nabídku modelů a některým německým závodům hrozí uzavření.
To nás vrací ke zmíněné studii finských ekonomů. Traktory Zetor se nyní místo Brna budou vyrábět v Indii, kde systém emisních povolenek srovnatelný s evropským nefunguje a neplatí tam ani tak přísné předpisy a emisní normy.
Emise nezmizí, pouze se přesunou
Emisní povolenky tak podle mého názoru zásadně přispějí k tomu, že se množství uhlíku obsaženého v obchodních tocích EU paradoxně zvýší, jak obecně naznačuje studie zveřejněná v časopise Energy Economics.
V Indii se totiž budou traktory Zetor vyrábět s vyšší emisní náročností a následně se budou poměrně emisně náročným způsobem dovážet do Evropské unie.
Dopad na globální klima se tak může ještě zhoršit. Evropská unie navíc přijde o výrobu a pracovní místa, zatímco Indie získá také související know-how.
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