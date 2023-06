Lukáš Kovanda: Útok na Kachovskou přehradu je pohromou pro ukrajinské zemědělství i světové ceny pšenice

V reakci na zničení Kachovské přehrady rostou světové ceny pšenice či kukuřice. Tento podle všeho ruský útok na ukrajinský civilní cíl je pohromou pro ukrajinské zemědělství, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Světové ceny základních zemědělských plodin v úterý výrazně zdražují, a to v reakci na zničení Kachovské přehrady na Ukrajině. Trhy se obávají zaplavení a poškození sýpek a sil na toku řeky Dnipro. Hrozí totiž rozsáhlé plesnivění uskladněného obilí a dalších zemědělských plodin. Ukrajina patří k předním světovým obilnicím.

Termínové kontrakty na pšenici na burze v Chicagu stouply v reakci na zničení přehrady o zhruba tři procenta. Zdražily také termínové kontrakty na kukuřici.

Nejistota se stupňuje

Trhy se obávají nejen přímo zničení velkého objemu ukrajinské úrody, ale vnímají také to, že útok na přehradu představuje další stupňování již přes patnáct měsíců trvajícího konfliktu, jehož ukončení je tak tím pádem ještě ve hustší mlze. Stupňuje se proto tedy nejistota na světových trzích.

Dopad zničení přehrady bude trvalejší. List Kyiv Independent cituje z analýzy poradenské společnosti Agroanalysis, podle níž v důsledku destrukce vodního díla a souvisejícího nedostatku dodávek vody, který nyní bude zasažené oblasti dlouho sužovat, přijdou pouze pěstitelé zeleniny o 20 tisíc hektarů půdy.

Jen v Chersonské oblasti se tak objem produkce zeleniny vrátí do doby před zhruba pěti lety, během nichž se podařilo výrazně pokročit v rekultivaci tamní zemědělské půdy.