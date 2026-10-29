Lukáš Kovanda: Na Babiše se valí trojí pohroma. Drahý plyn žene vzhůru inflaci, dluhy i hypotéky
Plyn na evropských burzách překonal hranici 100 eur za megawatthodinu a české ekonomice hrozí další nepříjemný řetězec událostí. Dražší energie, vyšší inflace, rostoucí náklady na státní dluh a nakonec i hypotéky s úroky nad šesti procenty. Pro vládu je to hned trojitá rána. A pro Čechy, kteří doufali v levnější bydlení, pořádně studená sprcha.
To, že včera cena plynu v EU přeskočila cenovku 100 eur za megawatthodinu, poprvé od roku 2022, je pro vládu zásadně špatnou zprávou hned ze tří důvodů.
Zaprvé, zdraží energie a zesílí obecné inflační tlaky v české ekonomice.
Zadruhé, vládě prodraží půjčování a chod státu na dluh.
Zatřetí, zdražující plyn nese informaci, že dále zdraží také hypotéky.
Evropský plyn vystoupal až na 100 eur za megawatthodinu, nejvýše od prosince 2022, a proti loňskému říjnu je zhruba trojnásobně dražší. Pokud vysoké ceny vydrží, mohou podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy citelně zasáhnout české domácnosti, průmysl i inflaci. Ve svém komentáři upozorňuje, že největší riziko hrozí odběratelům bez fixace a energeticky náročným firmám, zatímco domácnost s vyšší spotřebou může v krajním modelovém případě zaplatit ročně o desítky tisíc korun navíc.
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Evropský plyn vystoupal až na 100 eur za megawatthodinu, nejvýše od prosince 2022, a proti loňskému říjnu je zhruba trojnásobně dražší. Pokud vysoké ceny vydrží, mohou podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy citelně zasáhnout české domácnosti, průmysl i inflaci. Ve svém komentáři upozorňuje, že největší riziko hrozí odběratelům bez fixace a energeticky náročným firmám, zatímco domácnost s vyšší spotřebou může v krajním modelovém případě zaplatit ročně o desítky tisíc korun navíc.
Drahý plyn žene vzhůru úroky
Co má plyn společného s hypotékami? Přímo nic. Ale dražší plyn znamená právě silnější inflační tlaky napříč ekonomikou a s tím související vzestup inflačních očekávání. Na ně musí reagovat Česká národní banka zvýšením sazeb (dost možná už příští týden) a celkově více jestřábí rétorikou i stran výhledu do dalších čtvrtletí.
Výhled déletrvající přísnější měnové politiky se promítne do růstu nejen výnosu vládních dluhopisů (tedy prodražení vládního zadlužení), leč též dlouhodobějších tržních úrokových sazeb, které berou na zřetel mezinárodní finanční domy kotující sazby úrokových swapů. Tyto swapové sazby představují ceny zdrojů pro tuzemské banky při hypotečním půjčování. Vzestup sazeb swapů tedy už celkem těsně souvisí s předpokládaným dalším zdražením hypoték, v nadcházející době průměrně až nad 6 procent.
Graf níže to dobře ilustruje. Zachycuje, jak se v určitém tandemu vyvíjí burzovní cena plynu v EU a cena tříletých peněz (momentálně je tříleté fixační období v ČR nejčastější) pro banky v ČR na hypotéky. Dražší plyn vskutku znamená dražší hypotéky.