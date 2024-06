Lukáš Kovanda: Motoristé v eurovolbách předvedli nejefektivnější kampaň

Motoristé měli nejefektivnější kampaň ze všech, jeden získaný hlas je stál jen 9,50 koruny. Sociální demokracie na eurovolbách finančně vykrvácela, hlas ji stál více než 15krát tolik.

Kdo v eurovolbách získal nejvíce hlasů, už víme. Jednotlivé strany a hnutí se ale výrazně odlišují v tom, kolik za příslušnou kampaň oficiálně utratily. Takže je zajímavé podívat se také na to, „za kolik“ vlastně ony hlasy jednotlivá uskupení získala.

Kolik "stojí" hlas

Vítězné hnutí ANO posbíralo 776 158 hlasů. Podle transparentního účtu přitom za kampaň utratilo 14,2 milionu korun. Takže za jeden získaný hlas zaplatilo průměrně 18,30 koruny.

Druhá na pásce trojkoalice Spolu pořídila za 20,1 milionu korun celkem 661 250 hlasů. Za zisk jednoho hlasu tedy průměrně utratila 30,40 koruny.

„Kometa“ letošních eurovoleb, Přísaha a Motoristé, se může pochlubit mnohem úspornějším „nákupem“ voličských hlasů. Vždyť Motoristé utratili 2,9 milionu korun při zisku 304 623 hlasů. Jeden hlas je tedy v průměru vyšel jen na 9,50 koruny.

To formace Stačilo!, druhá z „komet“ eurovoleb, nakupovala hlasy mnohonásobně dráže než Motoristé. V průměru za 58,80 koruny za hlas.

Hnutí STAN vyšel jeden hlas o něco levněji, a sice na 51,90 koruny. To Piráti na něj ovšem potřebovali hned 72,20 koruny, tedy takřka 8krát více než Motoristé.

SPD a Trikolora pak jeden hlas kupovaly průměrně za 41,40 koruny a strana PRO za 53,20 koruny.

Nejhůře dopadla Sociální demokracie neboli SOCDEM, která za jediný hlas dala 144,80 koruny. Tedy více než patnáctkrát více než Motoristé.