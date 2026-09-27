Lukáš Kovanda: Každé páté nové auto v EU je elektrické, v Česku jen každé čtrnácté
Elektromobily se v Česku prosazují pomaleji než v Evropské unii. Za prvních osm měsíců letošního roku tvořily čistě elektrické vozy 21,7 procenta všech nově registrovaných aut v EU. V Česku jejich podíl nedosáhl ani sedmi procent.
Na českém trhu ojetin je ale vývoj podstatně dynamičtější. Podle analýzy společnosti Aures Holdings provozující autobazary AAA se za prvních osm měsíců roku prodalo přes 16 tisíc ojetých elektromobilů, meziročně o 92 procent více. Jejich podíl na všech prodaných ojetinách vzrostl z 1,5 na 2,9 procenta. Elektrické ojetiny tak zůstávají malou částí trhu, jejich prodeje ale rostou velmi rychle.
Proměňuje se také jejich zákazník. V síti Aures více než tři čtvrtiny kupujících ojetých elektromobilů tvoří soukromé osoby. Přitom ještě v roce 2020 připadalo 64 procent nákupů na firmy a živnostníky.
Británie čelí tlaku z Bruselu, aby zpřísnila obchodní politiku vůči Číně a přiblížila se pravidlům Evropské unie. Ve hře jsou zejména cla na čínská auta a připravovaný režim Made in Europe, který má při využívání veřejných peněz zvýhodňovat evropskou výrobu. Londýn se obává, že pokud zůstane mimo, může to zasáhnout jeho automobilový průmysl.
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Británie čelí tlaku z Bruselu, aby zpřísnila obchodní politiku vůči Číně a přiblížila se pravidlům Evropské unie. Ve hře jsou zejména cla na čínská auta a připravovaný režim Made in Europe, který má při využívání veřejných peněz zvýhodňovat evropskou výrobu. Londýn se obává, že pokud zůstane mimo, může to zasáhnout jeho automobilový průmysl.
Aures typického zákazníka popisuje jako muže kolem 47 let z Prahy nebo jejího okolí, který elektromobil využívá především při každodenních cestách po městě. Ojetý elektromobil tak už není zdaleka jen záležitostí firemních flotil.
Problémem je cena
Pořizovací cena přesto zůstává vysoká. Průměrný prodaný ojetý elektromobil letos vyšel na 702 tisíc korun. Pro srovnání, na celém českém trhu ojetých aut bez ohledu na druh pohonu činila průměrná srpnová cena necelých 319,5 tisíc korun. Ta po téměř roce růstu během léta klesla. Aures zároveň upozorňuje, že s tradičně silnější podzimní poptávkou mohou ceny ojetin opět růst.
Do dalšího vývoje může promluvit také Německo. To je pro Česko nejvýznamnějším zdrojem dovážených ojetých aut. Z celkových zhruba 148 tisíc ojetin dovezených loni do Česka mělo více než 19 procent deklarovaný původ právě v Německu.
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Tento údaj se týká všech druhů pohonu, nikoli pouze elektromobilů. V Německu ale letos čisté elektromobily tvoří už zhruba 26 procent všech nových registrací. S tím, jak budou tyto vozy postupně přecházet na sekundární trh, může růst také nabídka elektrických ojetin dostupných českým zákazníkům.
Český trh tak zatím vysílá dva rozdílné signály. Mezi novými auty zůstává podíl elektromobilů výrazně pod průměrem EU. Mezi ojetinami je jejich zastoupení stále malé, ale prodeje rychle rostou a stále častěji je kupují soukromé domácnosti. Právě sekundární trh proto může být jednou z cest, kterou se elektromobily v Česku postupně dostanou k širšímu okruhu zákazníků.
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