Lukáš Kovanda: S&P zlepšila Česku výhled ratingu. Babišova vláda dostává signál důvěry
Česko má otevřenou cestu k vyššímu ratingu. Agentura S&P Global Ratings potvrdila hodnocení jeho zahraničních závazků na stupni AA− a zlepšila výhled ze stabilního na pozitivní. Navzdory očekávaným vyšším rozpočtovým schodkům oceňuje odolnost české ekonomiky, relativně nízké zadlužení a silný bankovní sektor. Pro vládu Andreje Babiše jde o důležitý signál důvěry ze zahraničí.
Ratingová agentura S&P Global Ratings v pátek potvrdila České republice dlouhodobý rating zahraničních závazků na stupni AA−. Současně zlepšila jeho výhled ze stabilního na pozitivní. Samotný rating se tedy nemění, agentura však otevírá možnost jeho zvýšení během příštích jednoho až dvou let.
Pro Česko jde o nejvýraznější pozitivní ratingový signál od roku 2011. Tehdy S&P zvýšila český rating z A na AA−, tedy o dva stupně. Na této úrovni se hodnocení drží nepřetržitě dodnes, dosud se stabilním výhledem. Kombinace ratingu AA− a pozitivního výhledu tak představuje dosud nejpříznivější hodnocení českých zahraničních závazků od této agentury.
Vyšší rating na dosah
S&P uvádí, že by mohla rating zvýšit, pokud česká ekonomika prokáže odolnost a bude pokračovat růst HDP na obyvatele navzdory geopolitickým a obchodním otřesům. Pozitivní výhled odráží vyšší pravděpodobnost, že veřejné finance a finanční pozice země vůči zahraničí zůstanou v příštích 12 až 24 měsících v solidním stavu.
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Naposledy agentura změnila český výhled ze stabilního na pozitivní v srpnu 2010. O rok později následovalo zvýšení samotného ratingu. Ani nyní není takový krok zaručený, pozitivní výhled však ukazuje, jakým směrem by se hodnocení mohlo posunout.
Vyšší schodky, ale také očekávání obezřetnosti
Pro vládu Andreje Babiše je podstatné, jak S&P hodnotí její hospodářskou politiku. Agentura počítá s uvolněnější rozpočtovou politikou, vyššími sociálními výdaji i investicemi. Vnímá také, že se rozpočtový rámec oproti minulosti citelně rozvolnil.
Přesto očekává, že hospodářská politika zůstane obezřetná a vláda se neodkloní od tradičně podnikatelsky orientovaného nastavení české ekonomiky. Ve vztahu k Evropské unii předpokládá v základním scénáři „široce konstruktivní kontinuitu“.
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To je důležitý vzkaz v době domácí debaty o vysokých rozpočtových schodcích. Neznamená však, že by S&P byla k českým veřejným financím nekritická. Očekává, že jejich deficit vzroste z letošních 2,6 procenta HDP na více než tři procenta v roce 2027.
Vláda podle agentury počítá pro příští rok s deficitem sektoru vládních institucí ve výši 3,5 procenta HDP. S&P předpokládá nižší schodek. Opírá se přitom o názor, že v Česku nadále existuje širší společenský a politický konsenzus ve prospěch rozpočtové obezřetnosti.
Prostor vytváří relativně nízký dluh
Určité fiskální uvolnění si Česko podle hodnocení agentury může dovolit díky relativně nízkému zadlužení. Čistý vládní dluh, tedy dluh po odečtení příslušných finančních aktiv, podle S&P letos činí zhruba 32 procent HDP. Do roku 2029 by měl vzrůst přibližně na 38 procent.
Proti zhruba dvaceti procentům před pandemií jde o výrazný nárůst. V mezinárodním srovnání však zadlužení zůstává relativně nízké. I při průměrných deficitech veřejných financí kolem tří procent HDP tak podle agentury čistý vládní dluh do konce prognózovaného období nepřekročí 40 procent HDP.
Opora v ČNB a zdravých bankách
Silnou stránkou Česka je podle S&P také jeho finanční pozice vůči zahraničí. Země zůstává čistým zahraničním věřitelem a devizové rezervy České národní banky dosahovaly na konci loňského roku přibližně 45 procent HDP.
Agentura vyzdvihuje účinnou měnovou politiku ČNB a zdravý bankovní sektor. České banky jsou podle ní vysoce ziskové, dobře kapitálově vybavené a financované především domácími vklady. Podíl problémových úvěrů se navíc v polovině letošního roku dostal na rekordně nízkých zhruba 1,5 procenta.
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Optimismus S&P se opírá také o vývoj ekonomiky. V letech 2026 až 2029 očekává průměrný hospodářský růst o 2,3 procenta ročně. Za posledních pět let se podle agentury český HDP na obyvatele v dolarovém vyjádření zvýšil přibližně o 40 procent. Reálný HDP za deset let vzrostl o více než pětinu.
Právě pokračující přibližování k bohatším státům patří k hlavním důvodům zlepšení výhledu. Rating AA− už nyní řadí Česko mezi velmi kvalitní dlužníky, nad většinu zemí střední Evropy. K nejvyššímu hodnocení AAA, které má například Německo, mu ale stále několik stupňů chybí.
Důvěra není bianko šek
Páteční zpráva přináší investorům jasný signál: jedna z nejvýznamnějších ratingových agentur světa považuje českou ekonomiku za natolik odolnou, že očekávané rozpočtové uvolnění zatím nevnímá jako důvod ke zhoršení její úvěrové důvěryhodnosti. Naopak připouští další zlepšení.
V tom spočívá i politický paradox současné situace. Babišova vláda uvolňuje rozpočtovou politiku a plánuje vysoké schodky, zatímco opozice varuje před „dluhovým armagedonem“ či „cestou k bankrotu“. S&P přesto posouvá výhled českého ratingu vzhůru.
Agentura tím neříká, že na deficitech nezáleží. Její hodnocení stojí na relativně nízkém zadlužení, silné zahraniční finanční pozici, zdravých bankách a očekávání další rozpočtové obezřetnosti. Pro vládu je to signál důvěry, nikoli bianko šek k neomezenému zadlužování.