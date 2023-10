Lukáš Kovanda: Katar sponzoruje teroristy z Hamásu. A Němci taky, když od emirátu kupují plyn

Jediný způsob, jak nesponzorovat, byť nepřímo, krveprolití a masakry, je zastavit jakoukoli finanční pomoc Gaze, zdůrazňuje ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Jak je financovaná Gaza a Hamás, který ji už sedmnáct let vládne? Za peníze z mezinárodní pomoci, z EU či Kataru. Teroristé z Hamásu za ně v Gaze postaví a opraví školy, nemocnice a silnice. Obyvatelé Gazy za to mají Hamás vlastně rádi, i když už od roku 2006 nemohou svobodně volit.

Z daní a cla, které Hamás vybere od takto zpacifikovaných obyvatel Gazy, nakupuje od Íránu smrtonosné rakety, vražedné drony a cvičí si další a další hrdlořezy. Nemusí totiž ze svého platit nemocnice a školy, takže má prostředky na víc raket a samopalů.

Nic jako izolovaná a adresná pomoc ryze potřebným v Gaze neexistuje. Je to nebezpečný alibismus. Jediný způsob, jak nesponzorovat, byť nepřímo, krveprolití a masakry, je zastavit jakoukoli finanční pomoc Gaze. EU by to měla hned učinit.

Obyvatelé Gazy si Hamás před sedmnácti lety svobodně zvolili v řádných volbách. Nesou za své rozhodnutí odpovědnost. Evropa, zejména EU, nemá tedy žádnou morální povinnost do Gazy posílat zhruba miliardu dolarů ročně, údajně na humanitární a rozvojovou pomoc, jak tak od té doby činí.

Z bláta do louže

I když, pravda, tehdy v roce 2006 dotlačil Hamás k účasti ve volbách v Gaze emirát Katar, jenž jej od té doby štědře sponzoruje. A s nímž, mimochodem, také Německo loni uzavřelo patnáctiletý kontrakt na dodávky zkapalněného plynu.

Jen co Němci přestali nakupovat plyn od Putina, uvázali se k jeho nákupům od vrchního sponzora teroristů z Hamásu. Německo nepřímo platilo válku na Ukrajině, teď zase mohou platit masakry Hamásu. A to jen proto, že si povypínali jaderné elektrárny.

