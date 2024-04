Lukáš Kovanda: Je to v suchu. Česká ekonomika přistane hladce

Česko by mohlo zvládnout kýžené „měkké přistání“, říkají nejnovější čísla k důvěře v ekonomiku.

Reklama

Spotřebitelům v Česku se rychle vrací důvěra v ekonomiku. V dubnu je jejich nálada v tomto směru lepší, než odpovídá dlouhodobému průměru let 2003 až 2023, přitom lepší než dlouhodobě průměrnou náladu mají čeští spotřebitelé poprvé za celé období od podzimu 2021.

Klíčovým důvodem optimismu spotřebitelů je pokles inflace na úroveň cíle České národní banky, tedy stabilizace cenového vývoje v Česku, a související pokles cen potravin a energií. To vše při setrvání míry nezaměstnanosti na nejnižší úrovni v rámci EU. Vzhledem k tomu, že tuzemská ekonomika jako celek by letos měla vykázat mírný růst, lze konstatovat, že Česko pomalu, ale jistě dokonává kýžený manévr „měkkého přistání“. Ten je přitom historicky vzácný. Krocení inflace si totiž zpravidla vyžádá hlubší recesi a citelnější vzestup míry nezaměstnanosti, tedy souhrnně „tvrdé přistání“.

Stanislav Šulc: Opatrná ČNB? Strašák inflace se může vrátit velmi brzy Názory Guvernér České národní banky připustil, že snižování sazeb může pokračovat. Brzy bychom se tak mohli dostat nadohled 5procentní hranici. Pak ale podle guvernérových slov začne být ČNB ostražitější. A není se čemu divit. Boj s inflací totiž není ani zdaleka vyhraný. Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát. Stanislav Šulc Přečíst článek

Souhrnný indikátor důvěry v ekonomiku však i v dubnu přes výrazné zlepšování spotřebitelské nálady zůstává na dlouhodobě podprůměrné úrovni, kam jej stahuje dlouhodobě podprůměrný sentiment podnikatelů. Nicméně i nálada podnikatelů, resp. firemní sféry se v porovnání s březnem zlepšila.

Rizika přetrvávají

Na podnikatele doléhá skutečnost, že letošní ekonomický růst Česka má být stále jen poměrně slabý. Potýkají se s nadále poměrně vysokými úrokovými sazbami a s dopady dýchavičného výkonu německé ekonomiky. I tak je nálada podnikatelů nyní v dubnu nejlepší za uplynulý rok. Zejména kvůli vyhlídce na další snižování úrokových sazeb a rovněž zlepšení stavu německé ekonomiky. Znatelně se zlepšila nálada podnikatelů ve službách. Právě ve službách přitom přetrvávají poměrně výrazné inflační tlaky. Zlepšení nálady spotřebitelů je však tak výrazné, že i přes navýšené ceny služeb po nich vykazují sílící poptávku, jak dokazuje právě lepšící se nálada podnikatelů ve službách, která je nejlepší od července 2022.

Pokračující příznivý vývoj cen potravin a energií a další pokles úrokových sazeb by měly v příštích měsících letošního roku zásadně přispět ke zvýšení souhrnného indikátoru celkové důvěry v ekonomiky do kladného pásma, tedy do pásma, jež odpovídá dlouhodobě nadprůměrné úrovni.

Michl zkritizoval měnovou politiku minulých let. ČNB možná ještě sníží úrokové sazby, uvedl Money Česká národní banka (ČNB) příští týden možná ještě sníží úrokové sazby. Poté ale bude k dalšímu snižování sazeb přistupovat velmi opatrně, řekl guvernér ČNB Aleš Michl na Diskusním fóru ČNB v Pardubicích. Snižovat úrokové sazby začala ČNB loni v prosinci, od té doby klesla základní úroková sazba ze sedmi procent na 5,75 procenta. ČTK Přečíst článek